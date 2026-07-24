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Общество

Самарцы могут стать частью большого цифрового архива: участвуйте в конкурсе "Улыбка России"

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 июля по 20 сентября проходит конкурс "Улыбка России. Улыбка единства". Принять в нем участие могут все жители России. Для участия необходимо загрузить свой портрет с улыбкой на сайт улыбкароссии.рф, отметить на интерактивной карте города, связанные с историей своей семьи, и сформировать персональную "карту корней".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Каждая заявка станет частью общего цифрового архива, посвященного Году единства народов России.

Инициатива призвана показать Россию через судьбы ее жителей, уникальный генетический код, подчеркнуть богатство культурных традиций, региональные особенности и силу родственных связей, которые на протяжении веков объединяют нашу страну.

По итогам проекта организаторы выберут самых активных участников. Победители примут участие в профессиональной фотосессии в Москве. Именно они станут лицами информационной кампании ко Дню народного единства. На основе материалов проекта будет создана фотовыставка, ее открытие состоится 4 ноября 2026 года.

Проект реализуется Домом народов России совместно с компаниями Яндекс и Genotek, при поддержке ФАДН России и научного сообщества.

Руководитель Дома народов России Анна Полежаева отметила, что проект объединяет современные технологии, науку и реальные человеческие истории, позволяя рассказать о России через лица ее жителей, семейные судьбы и связь поколений.

Наша инициатива дает возможность людям поучаствовать в формировании уникального общероссийского архива. Наша страна исторически формировалась как многонациональное государство, и при этом мы единый народ, объединенный общими ценностями и целями развития на своей родной любимой земле. И, конечно, у нас уникальный культурный код единства в каждом из нас. Поэтому увидеть такой "марафон улыбок", объединяющий всю страну, и дать каждому возможность создать карту своих личных событий — это повод посмотреть на историю своей семьи, кто из какого региона и увидеть, что в каждой улыбке наша большая многовековая история и наша общая сила, которая сегодня показывает, что в многообразии, уникальность и красота. А сила, конечно, в единстве.

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