Самарцы могут стать частью большого цифрового архива: участвуйте в конкурсе "Улыбка России"

С 9 июля по 20 сентября проходит конкурс "Улыбка России. Улыбка единства". Принять в нем участие могут все жители России. Для участия необходимо загрузить свой портрет с улыбкой на сайт улыбкароссии.рф, отметить на интерактивной карте города, связанные с историей своей семьи, и сформировать персональную "карту корней".

Каждая заявка станет частью общего цифрового архива, посвященного Году единства народов России.

Инициатива призвана показать Россию через судьбы ее жителей, уникальный генетический код, подчеркнуть богатство культурных традиций, региональные особенности и силу родственных связей, которые на протяжении веков объединяют нашу страну.

По итогам проекта организаторы выберут самых активных участников. Победители примут участие в профессиональной фотосессии в Москве. Именно они станут лицами информационной кампании ко Дню народного единства. На основе материалов проекта будет создана фотовыставка, ее открытие состоится 4 ноября 2026 года.

Руководитель Дома народов России Анна Полежаева отметила, что проект объединяет современные технологии, науку и реальные человеческие истории, позволяя рассказать о России через лица ее жителей, семейные судьбы и связь поколений.