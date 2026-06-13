Лопнула шина: на Московском шоссе в Самаре автомобиль протаранил ограждение

В субботу, 13 июня, на 18-м км Московского шоссе легковушка въехала в металлическое ограждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в 6:00 47-летний мужчина, ехавший в сторону города, из-за разрыва шины левого переднего колеса не справился с управлением и наехал на препятствие. Несмотря на сильные повреждения, полученные автомобилем, никто из людей не пострадал.