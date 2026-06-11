Пьяная гражданка из Самарской области оштрафована за применение насилия к инспектору ДПС

44‑летняя жительница Шенталинского района осуждена за нападение на инспектора ДПС, сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел зимой 2026 года. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбила и ударила полицейского, который остановил автомобиль для проверки документов.

Суд признал ее виновной за оскорбление представителя власти и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. По требованию прокуратуры женщине назначен штраф в размере 70 тыс. рублей.