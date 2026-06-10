Суд ужесточил приговор жителю Тольятти, сбившего полицейского

Судебная коллегия пересмотрела приговор Комсомольского районного суда Тольятти в отношении гражданина, ранее осужденного условно за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По материалам дела, 23 августа 2025 г. фигурант, управляя автомобилем "ВАЗ‑2112" с тонированными стеклами, двигался по одной из улиц Тольятти на повышенной скорости и совершал опасные маневры.
Когда полицейские потребовали остановиться, мужчина попытался скрыться и совершил два наезда. Наезд задним ходом на сотрудника ЧОП "Гвардеец" и наезд на сотрудника полиции, который упал на асфальт и получил травмы средней тяжести.
С учетом тяжести преступления, способа его совершения, личности осужденного и его поведения, в т. ч. бегство с места происшествия, судебная коллегия пришла к выводу о невозможности исправления фигуранта без изоляции от общества.
В результате условное осуждение фигуранту отменено. Он приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???