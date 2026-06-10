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Суды Происшествия

Суд ужесточил приговор жителю Тольятти, сбившего полицейского

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебная коллегия пересмотрела приговор Комсомольского районного суда Тольятти в отношении гражданина, ранее осужденного условно за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По материалам дела, 23 августа 2025 г. фигурант, управляя автомобилем "ВАЗ‑2112" с тонированными стеклами, двигался по одной из улиц Тольятти на повышенной скорости и совершал опасные маневры.

Когда полицейские потребовали остановиться, мужчина попытался скрыться и совершил два наезда. Наезд задним ходом на сотрудника ЧОП "Гвардеец" и наезд на сотрудника полиции, который упал на асфальт и получил травмы средней тяжести.

С учетом тяжести преступления, способа его совершения, личности осужденного и его поведения, в т. ч. бегство с места происшествия, судебная коллегия пришла к выводу о невозможности исправления фигуранта без изоляции от общества.

В результате условное осуждение фигуранту отменено. Он приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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