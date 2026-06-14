Рецидивист из Тольятти угнал автомобиль у собутыльника

В Тольятти неоднократно судимый 28-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за угон автомобиля.
В феврале текущего года ночью с парковки у дома на ул. 70 лет Октября был угнан автомобиль Lada Vesta, который арендовал местный житель. Мужчина был в гостях и отмечал день рождения знакомой.
Сотрудники полиции этой же ночью обнаружили автомобиль и установили, что его угнал мужчина из той компании гостей, где отдыхал арендатор. Воспользовавшись тем, что мужчина после употребления алкоголя заснул, один из гостей взял ключи от автомобиля из его куртки и повез знакомую домой на ул. Дзержинского.
Проводив девушку до дома, угонщик решил доехать до своего дома, но у дома № 44 по ул. Тополиная его остановили сотрудники полиции и потребовали предъявить документы на право управления автомобилем, которых у него не было. Пройти медицинское освидетельствование водитель отказался.
Рецидивист вину в содеянном признал и сообщил, что намерений украсть чужое имущество не имел, просто хотел доехать до дома.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Машина возвращена законному владельцу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???