Рецидивист из Тольятти угнал автомобиль у собутыльника

В Тольятти неоднократно судимый 28-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за угон автомобиля.

В феврале текущего года ночью с парковки у дома на ул. 70 лет Октября был угнан автомобиль Lada Vesta, который арендовал местный житель. Мужчина был в гостях и отмечал день рождения знакомой.

Сотрудники полиции этой же ночью обнаружили автомобиль и установили, что его угнал мужчина из той компании гостей, где отдыхал арендатор. Воспользовавшись тем, что мужчина после употребления алкоголя заснул, один из гостей взял ключи от автомобиля из его куртки и повез знакомую домой на ул. Дзержинского.

Проводив девушку до дома, угонщик решил доехать до своего дома, но у дома № 44 по ул. Тополиная его остановили сотрудники полиции и потребовали предъявить документы на право управления автомобилем, которых у него не было. Пройти медицинское освидетельствование водитель отказался.

Рецидивист вину в содеянном признал и сообщил, что намерений украсть чужое имущество не имел, просто хотел доехать до дома.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Машина возвращена законному владельцу.