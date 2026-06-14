В Самаре на Волге утонул подросток

В субботу, 13 июня, в 8:00 в Самаре на р. Волга напротив дома № 50 по Волжскому проспекту утонул 16-летний подросток.
Водолазы Поисково-спасательного отряда проводили поиски тела. В 9:40 утонувшего подняли с глубины и доставили на береговую линию. В поисковых работах принимали участие три водолаза, сообщает пресс-служба ведомства.
За выходные это уже второй смертельный случай на воде. 12 июня водолазы подняли тело мальчика, который утонул в протоке Рождественская Воложка.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс