В Самаре на Волге утонул подросток

В субботу, 13 июня, в 8:00 в Самаре на р. Волга напротив дома № 50 по Волжскому проспекту утонул 16-летний подросток.

Водолазы Поисково-спасательного отряда проводили поиски тела. В 9:40 утонувшего подняли с глубины и доставили на береговую линию. В поисковых работах принимали участие три водолаза, сообщает пресс-служба ведомства.

За выходные это уже второй смертельный случай на воде. 12 июня водолазы подняли тело мальчика, который утонул в протоке Рождественская Воложка.