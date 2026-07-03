На р. Самара утонул мужчина

В четверг, 2 июля, в Советском районе Самары в р. Самара утонул мужчина.
Спасатели региональной ПСС извлекли тело и передали сотрудникам полиции. Личные данные устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
В четверг, 2 июля, в Советском районе Самары в р. Самара утонул мужчина.
Спасатели региональной ПСС извлекли тело и передали сотрудникам полиции. Личные данные устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
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