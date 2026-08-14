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Около Молодецкого кургана спасатели пришли на помощь туристам, сплавлявшимся на байдарках по Волге

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 августа, туристам, сплавлявшимся на байдарках по Волге около Молодецкого кургана, потребовалась помощь спасателей, сообщает региональная ПСС.

Сильный ветер и высокие волны привели к затоплению одной из байдарок. Вторую выбросило на берег. Туристам удалось укрыться под скалистым и обрывистым берегом. Все они были в спасательных жилетах. Требовалась помощь по эвакуации путешественников на левый берег реки Волга.

В 11:35 от спасательной станции к месту происшествия вышел катер. Волны и ветер осложняли подход. Глубины около 30 метров не позволили встать на якорь. Тогда спасатели с катера бросили спасательный круг, и пострадавших подтянули к судну, а затем подняли на борт. В 12:35 всех четверых байдарочников доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь не понадобилась.

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