Около Молодецкого кургана спасатели пришли на помощь туристам, сплавлявшимся на байдарках по Волге

В четверг, 13 августа, туристам, сплавлявшимся на байдарках по Волге около Молодецкого кургана, потребовалась помощь спасателей, сообщает региональная ПСС.

Сильный ветер и высокие волны привели к затоплению одной из байдарок. Вторую выбросило на берег. Туристам удалось укрыться под скалистым и обрывистым берегом. Все они были в спасательных жилетах. Требовалась помощь по эвакуации путешественников на левый берег реки Волга.

В 11:35 от спасательной станции к месту происшествия вышел катер. Волны и ветер осложняли подход. Глубины около 30 метров не позволили встать на якорь. Тогда спасатели с катера бросили спасательный круг, и пострадавших подтянули к судну, а затем подняли на борт. В 12:35 всех четверых байдарочников доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь не понадобилась.