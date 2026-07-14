В Самарской области пожилого мужчину сбил поезд

В Самарской области проводится проверка по факту смертельного травмирования на железной дороге пожилого мужчины, сообщает Центральное МСУТ СК РФ.
Предварительно установлено, что инцидент произошел 9 июля на 905 км перегона "Балашейка-Новообразцовое". Мужчина шел вдоль ж/д путей по насыпи, в габарите. Локомотивной бригадой подавались звуковые сигналы и применено экстренное торможение.
Следственными органами Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.
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