В Самарской области пожилого мужчину сбил поезд

В Самарской области проводится проверка по факту смертельного травмирования на железной дороге пожилого мужчины, сообщает Центральное МСУТ СК РФ.

Предварительно установлено, что инцидент произошел 9 июля на 905 км перегона "Балашейка-Новообразцовое". Мужчина шел вдоль ж/д путей по насыпи, в габарите. Локомотивной бригадой подавались звуковые сигналы и применено экстренное торможение.

Следственными органами Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.