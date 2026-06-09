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На Мехзаводе в Самаре на крыше дома взорвался битумный котел

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июня, около 21:00 в Самаре в п. Мехзавод по адресу: 5 квартал, д. 3 произошел взрыв на крыше. Как сообщают в соцсетях местные жители, взрыв был такой силы, что сработали сигнализации автомобилей. Затем начался пожар.

Как пояснили в прокуратуре Самарской области, "произошел разрыв" электробитумного котла, который был установлен подрядной организацией на крыше многоквартирного дома в рамках работ по капитальному ремонту кровли. По данным ведомства, обошлось без пострадавших. Повреждено покрытие кровли на площади до 5 кв. м.

Прокуратура Красноглинского района проводит проверку.

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