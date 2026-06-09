На Мехзаводе в Самаре на крыше дома взорвался битумный котел

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В понедельник, 8 июня, около 21:00 в Самаре в п. Мехзавод по адресу: 5 квартал, д. 3 произошел взрыв на крыше. Как сообщают в соцсетях местные жители, взрыв был такой силы, что сработали сигнализации автомобилей. Затем начался пожар.