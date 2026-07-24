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Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли. Сфера торговли региона охватывает более 130 тыс. жителей области, что составляет порядка 12% трудоспособного населения. Праздник, организованный в МТЛ "Арена" в Самаре, собрал работников и ветеранов торговли, индивидуальных предпринимателей, почетных гостей и представителей органов власти Самарской области.

Фото: Минпромторг СО

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к собравшимся обратился заместитель председателя правительства региона Вячеслав Романов.

"Благодарю за добросовестный труд, постоянную заботу о повышении качества и культуры обслуживания. Своим опытом, трудолюбием, самоотдачей вы вносите значимый вклад в стабильное развитие Самарской области", — подчеркнул глава региона в поздравлении работникам отрасли.

Также представителей сферы торговли поздравил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. "Торговля — это один из драйверов самарской экономики. Вклад отрасли в валовой региональный продукт составляет 10,8%, что делает ее третьей по значимости после обрабатывающей промышленности и добычи полезных ископаемых. По итогам прошлого года и первого квартала 2026 года наш регион прочно удерживает 4-е место в Приволжском федеральном округе по обороту розничной торговли", — отметил он.

В фойе комплекса традиционно развернулась масштабная выставка-ярмарка "Самарский продукт", организованная в рамках одноименного проекта "Сделано в Самарской области/Самарский продукт". Региональные производители — обладатели бренда "Самарский продукт" — представили гостям широкий ассортимент высококачественных товаров: от фермерских деликатесов до уникальных изделий местных ремесленников.

Фото: Минпромторг СО

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин, посетивший выставку, отметил важность проекта: "Самарский продукт — это не про бумажки и логотипы. Это в первую очередь люди, которые вложили силы, время и сердце в свое дело. Проект существует не ради галочки. Это реальная помощь местным производителям, нацеленная на то, чтобы их замечали, чтобы их продукция была на полках и на столах у наших же семей".

Фото: Минпромторг СО

Работников торговли наградили благодарностями губернатора, а также почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли России. Среди награжденных — представители крупных федеральных сетей, индивидуальные предприниматели, ветераны отрасли и молодые специалисты, внесшие значительный вклад в развитие торговли региона. Особое внимание на празднике было уделено вкладу торгового сообщества в приближение Победы и поддержку специальной военной операции.

Садурутдин Магомедов — предприниматель, владелец четырех магазинов в Исаклинском районе. Со сцены ему вручили Почетную грамоту Минпромторга России за вклад в развитие отрасли. С первого дня СВО он финансово и материально поддерживает семьи участников, помогает отправлять гуманитарную помощь.

"30 лет назад я открыл первый магазин. И сегодня для меня эта награда — оценка моего труда и моей гражданской позиции", — поделился предприниматель.

Также в рамках торжественного мероприятия состоялось награждение победителей регионального конкурса "Торговля Самарской области — 2026" дипломами министерства промышленности и торговли Самарской области.

Гид потребителя

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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