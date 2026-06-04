Самарская область и Фонд содействия инновациям расширят поддержку технологических проектов региона

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялась рабочая встреча зампредседателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с генеральным директором ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" Андреем Жижиным. Стороны обсудили механизмы вовлечения университетской науки в реализацию приоритетных технологических направлений региона, а также расширения взаимодействия региона и ФСИ.
Ключевой целью Фонда содействия инновациям означена финансовая поддержка молодых ученых и малых предприятий, осуществляющих научные разработки с высоким потенциалом коммерциализации. В Самарской области на базе технопарка "Жигулевская долина" успешно функционирует региональное представительство организации, которое обеспечивает консультационное и акселерационное сопровождение проектов, работу с университетами.
За последние шесть лет Самарская область привлекла по программам ФСИ более 1,3 млрд рублей. По итогам 2025 года победителями конкурсов стали 90 проектов, которые привлекли в регион более 129 млн рублей.
В ходе встречи стороны обсудили ряд системных инициатив, в том числе вовлечение молодежных команд в конкурсы Фонда по приоритетным для региона технологическим направлениям, реализация совместной программы, по которой Самарская область и Фонд выступят центром экспертизы для предоставления победителям конкурсов статуса малой технологической компании по упрощенной процедуре. Отдельное внимание уделено проекту, предусматривающему создание и запуск студенческих наноспутников на базе университетов Самарской области.
"У нас есть высокий интерес со стороны предприятий, поэтому взаимодействие с вами нам интересно и полезно по тем направлениям, которые можно углублять и интенсифицировать. Поддержка малых технологических компаний и молодежного научно-технического творчества - ключевой драйвер инновационного развития нашего региона. Расширение сотрудничества с Фондом содействия инновациям создает бесшовную траекторию для талантливых студентов - от идеи до готового коммерческого продукта. Региональное представительство Фонда на базе "Жигулевской долины" уже доказало свою эффективность, и новый пакет инициатив выведет эту работу на принципиально иной уровень", - отметил Павел Финк.
Стороны выразили уверенность, что реализация достигнутых договоренностей позволит значительно увеличить число молодежных проектов, выходящих на стадию коммерциализации, а также укрепит позиции Самарской области как одного из лидеров инновационного развития в Приволжском федеральном округе и России в целом.
Напомним, 3 июня начал свою работу XXIX Петербургский международный экономический форум. По итогам первого дня работы форума, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила восемь соглашений на общую сумму 32,4 млрд рублей, что также позволит создать в регионе более 1100 новых рабочих мест. Кроме того, глава региона провел ряд переговоров с руководителями крупных федеральных структур и компаний - обсуждались вопросы привлечения в Самарскую область дополнительных средств и инвестиций.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???