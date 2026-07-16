В Самарской области дан старт региональной стажировке студентов в органах исполнительной власти

В Молодежном многофункциональном центре состоялось открытие программы "Региональная стажировка обучающихся образовательных организаций высшего образования в органах исполнительной власти Самарской области в 2026 году". Мероприятие призвано привлечь молодые кадры в систему государственного управления и предоставить им возможность применить академические знания на практике.
В третьем потоке программы участвуют 20 студентов. Перед началом практической части программы прошла встреча с ключевыми спикерами. Анна Канюкаева, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области, рассказала студентам об условиях поступления на госслужбу, поделилась личным опытом работы в органах исполнительной власти, а также обозначила задачи настоящей стажировки и ее возможности для участников.
Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования, обратился к будущим стажерам со словами поддержки: "За два цикла стажировку успешно прошли 50 студентов, и это не просто статистика. Главное - то, что вы привносите в работу правительства региона новые идеи и свежий взгляд на решение многих актуальных задач. Вы становитесь частью команды, которая работает на благо нашей области. Сейчас важнейшая цель для правительства Самарской области - сформировать качественный кадровый резерв в сфере государственного управления, подготовить высококлассных специалистов, которым мы с уверенностью сможем доверить будущее нашего региона".
Рабочая программа первого дня началась с неформального этапа: для будущих стажеров провели игры-знакомства, направленные на сплочение коллектива. Также прошла презентация направлений проектных работ. Темы проектов были сформулированы по результатам интерактивной деловой игры "Генерация идей", где студенты смогли предложить свои решения актуальных региональных задач.
Напомним, программа стажировки студентов в органах исполнительной власти запущена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 году. В 2025 году профильные министры провели более 100 встреч со студентами. За два предыдущих сезона (2024-2025 годы) к работе в правительстве и министерствах региона приступили 50 человек. Первый поток: 33 студента из девяти органов власти подготовили к защите восемь проектов. Во втором потоке - 17 студентов работали под руководством наставников из 10 ведомств, представили четыре проекта.
Стажеры получат доступ к реальным рабочим процессам региональных министерств.
"Самарской области нужны трудолюбивые, инициативные и ответственные специалисты. Эта стажировка - шанс доказать, что вы именно такие", - подчеркнули в оргкомитете программы. Участие в проекте позволит студентам не только внести свой вклад в развитие региона, но и заложить фундамент для будущей карьеры в государственном секторе.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???