16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поручил в два раза увеличить количество ярмарок в регионе Вячеслав Федорищев на оперативном совещании поставил задачи по развитию Новокуйбышевска Глава минэкономразития назвал причины роста цен в Самарской области Новая коммунальная техника поступила в муниципалитеты региона Два самарских колледжа получат свыше 200 млн рублей на создание и развитие кластеров

Облправительство Власть и политика

Вячеслав Федорищев поручил в два раза увеличить количество ярмарок в регионе

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.

Фото: Андрей Савельев

"На наших совещаниях обсуждаем достижение целевых показателей нацпроектов, итоги, перспективы выполнения государственных программ, но в базе — всегда благополучие наших жителей. Неоднократно встречаясь в городах, поселках с людьми, отмечаю, что участились вопросы, связанные с простыми вещами: жизнь дорожает, потребительская корзина, базовые продукты имеют тенденцию к росту, опережающему рост и индексацию пенсий и заработных плат", — обозначил глава региона проблематику.

По его словам, как субъект РФ область не может повлиять на макроэкономические процессы, но работу внутри региона нужно усиливать. "Проанализировав работу правительства области в этом направлении, то, какие шаги предпринимают коллеги в других субъектах, я вижу, что мы делаем недостаточно, чтобы контролировать рост цен, в первую очередь на социально значимые продукты, контролировать наличие и обеспеченность в субъекте своей продукции, что, как следствие, сказывается на цене. Мы недостаточно развиваем различные рынки торговли, в том числе мобильные, городские ярмарки, которые позволяют фермерам свою продукцию представлять жителям, чтобы у них были качественные и недорогие продукты. Много направлений, по которым правительству, министерствам необходимо двигаться — коллеги, это большая общая задача", — обратился губернатор к участникам совещания.

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк сообщил, что за апрель 2026 г. индекс потребительских цен в Самарской области составил 104,2% к декабрю 2025 г., что несколько выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу и в целом по Российской Федерации. Стоимость минимальной потребительской корзины в апреле 2026 г. составила 6982 рубля, при этом ее стоимость по сравнению с апрелем прошлого года в регионе не изменилась.

В числе факторов, стимулирующих рост цен в регионе, Павел Финк назвал высокую потребительскую активность населения, высокую долю городского населения, изменение налогового законодательства, корректировку утилизационного сбора и низкую обеспеченность отдельными видами продукции животноводства. "Молоком и мясом регион обеспечивает себя на 52,7% и 44,5% соответственно. Торговые сети закупают за пределами региона, логистика увеличивает цену для потребителей", — добавил он.

Стабилизировать ситуацию может увеличение предложения на рынке товаров и услуг за счет местных производителей, наращивание собственного производства молока и мяса, работа по продвижению региональных производителей и расширению рынка сбыта местных товаров. Также необходимо развивать межрегиональные логистические связи, создавать логистические хабы и распределительные центры для оптимизации цепочек поставок, реализовывать инвестиционные проекты.

Как доложил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, министерством подписано 25 соглашений с торговыми сетями и производителями хлеба об ограничении предельного уровня наценок на социально-значимые товары. Ведется ежедневный мониторинг цен по 68 наименованиям товаров — 48 продовольственным и 20 непродовольственным. С участием торговых сетей федерального и регионального уровней проводятся торгово-закупочные сессии, в которых принимают участие местные товаропроизводители. В этом году уже состоялись две, еще три планируются.

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов представил доклад о ситуации в сельскохозяйственной отрасли.

Комментируя представленную министрами информацию, губернатор подчеркнул недостаточность принимаемых мер: "Было перечислено много концептуальных направлений, но очень мало прикладных мер. Несмотря на то, что на многие позиции цены достаточно низкие относительно среднероссийских и ПФО, у нас самая большая тенденция к росту за последний период. О чем это говорит? Что усилий недостаточно. У нас ярмарок — это уже воспринимайте как поручение — должно быть в два раза больше как минимум. Цивилизованных, удобных, доступных для продавцов. По поводу обеспеченности своей продукцией — здесь не только и не столько вопрос в наших мерах поддержки. Вопрос в работе с отраслью и с инвесторами. У нас очень низкие показатели по молоку, по другим видам продукции не потому, что в нашем регионе нет рынка сбыта, а потому что мы сейчас недостаточно делаем, чтобы приходили инвесторы или развивали действующие производства те, кто сейчас работают".

Вячеслав Федорищев поручил правительству региона подготовить комплексный план по стабилизации и поддержанию приемлемого уровня цен на социально значимые товары в области. "Исходя из такой формулировки работу правительства, пожалуйста, постройте и в течение месяца выходите ко мне с предложениями, проект плана представляйте", — обратился он к первому заместителю губернатора — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5