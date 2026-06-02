Вячеслав Федорищев поручил в два раза увеличить количество ярмарок в регионе

Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.

"На наших совещаниях обсуждаем достижение целевых показателей нацпроектов, итоги, перспективы выполнения государственных программ, но в базе — всегда благополучие наших жителей. Неоднократно встречаясь в городах, поселках с людьми, отмечаю, что участились вопросы, связанные с простыми вещами: жизнь дорожает, потребительская корзина, базовые продукты имеют тенденцию к росту, опережающему рост и индексацию пенсий и заработных плат", — обозначил глава региона проблематику.

По его словам, как субъект РФ область не может повлиять на макроэкономические процессы, но работу внутри региона нужно усиливать. "Проанализировав работу правительства области в этом направлении, то, какие шаги предпринимают коллеги в других субъектах, я вижу, что мы делаем недостаточно, чтобы контролировать рост цен, в первую очередь на социально значимые продукты, контролировать наличие и обеспеченность в субъекте своей продукции, что, как следствие, сказывается на цене. Мы недостаточно развиваем различные рынки торговли, в том числе мобильные, городские ярмарки, которые позволяют фермерам свою продукцию представлять жителям, чтобы у них были качественные и недорогие продукты. Много направлений, по которым правительству, министерствам необходимо двигаться — коллеги, это большая общая задача", — обратился губернатор к участникам совещания.

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк сообщил, что за апрель 2026 г. индекс потребительских цен в Самарской области составил 104,2% к декабрю 2025 г., что несколько выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу и в целом по Российской Федерации. Стоимость минимальной потребительской корзины в апреле 2026 г. составила 6982 рубля, при этом ее стоимость по сравнению с апрелем прошлого года в регионе не изменилась.

В числе факторов, стимулирующих рост цен в регионе, Павел Финк назвал высокую потребительскую активность населения, высокую долю городского населения, изменение налогового законодательства, корректировку утилизационного сбора и низкую обеспеченность отдельными видами продукции животноводства. "Молоком и мясом регион обеспечивает себя на 52,7% и 44,5% соответственно. Торговые сети закупают за пределами региона, логистика увеличивает цену для потребителей", — добавил он.

Стабилизировать ситуацию может увеличение предложения на рынке товаров и услуг за счет местных производителей, наращивание собственного производства молока и мяса, работа по продвижению региональных производителей и расширению рынка сбыта местных товаров. Также необходимо развивать межрегиональные логистические связи, создавать логистические хабы и распределительные центры для оптимизации цепочек поставок, реализовывать инвестиционные проекты.

Как доложил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, министерством подписано 25 соглашений с торговыми сетями и производителями хлеба об ограничении предельного уровня наценок на социально-значимые товары. Ведется ежедневный мониторинг цен по 68 наименованиям товаров — 48 продовольственным и 20 непродовольственным. С участием торговых сетей федерального и регионального уровней проводятся торгово-закупочные сессии, в которых принимают участие местные товаропроизводители. В этом году уже состоялись две, еще три планируются.

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов представил доклад о ситуации в сельскохозяйственной отрасли.

Комментируя представленную министрами информацию, губернатор подчеркнул недостаточность принимаемых мер: "Было перечислено много концептуальных направлений, но очень мало прикладных мер. Несмотря на то, что на многие позиции цены достаточно низкие относительно среднероссийских и ПФО, у нас самая большая тенденция к росту за последний период. О чем это говорит? Что усилий недостаточно. У нас ярмарок — это уже воспринимайте как поручение — должно быть в два раза больше как минимум. Цивилизованных, удобных, доступных для продавцов. По поводу обеспеченности своей продукцией — здесь не только и не столько вопрос в наших мерах поддержки. Вопрос в работе с отраслью и с инвесторами. У нас очень низкие показатели по молоку, по другим видам продукции не потому, что в нашем регионе нет рынка сбыта, а потому что мы сейчас недостаточно делаем, чтобы приходили инвесторы или развивали действующие производства те, кто сейчас работают".

Вячеслав Федорищев поручил правительству региона подготовить комплексный план по стабилизации и поддержанию приемлемого уровня цен на социально значимые товары в области. "Исходя из такой формулировки работу правительства, пожалуйста, постройте и в течение месяца выходите ко мне с предложениями, проект плана представляйте", — обратился он к первому заместителю губернатора — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову.