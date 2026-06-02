Самарцы могут бесплатно увидеть выставку "Знание.Герои" о подвигах участников СВО

Во вторник, 2 июня, в Историческом парке "Россия — Моя история" Самары начала работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации, организованная Российским обществом "Знание" совместно с Историческими парками "Россия — Моя история".

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова, участник Специальной военной операции Герой России, выпускник региональной программы "Школа героев" Максим Девятов, член Общественной Палаты РФ, руководитель Автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества Самарской области", директор по развитию общественного культурно–социального фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина, директор Самарского филиала Общества "Знание" Ольга Воронова.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики региона Алексей Лужнов зачитал обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к организаторам и посетителям выставки: "В основе каждой истории, представленной здесь, лежит настоящий подвиг. Это не просто хроника боевых действий, а повествование о силе человеческого духа, о выборе, сделанном перед лицом смертельной опасности. Мы говорим о тех, кто, защищая будущее нашей страны, проявил лучшие качества: отвагу, верность долгу и безграничную любовь к Родине. Их мужество стало тем фундаментом, на котором строится мирная жизнь".

Масштабная мультимедийная выставка демонстрирует истории Героев России, проявивших мужество, силу духа и бескорыстную преданность Родине. Она рассматривает события последних лет через призму человеческих историй и создает не абстрактный образ воина, а рассказывает о реальных людях.

"Каждая история выставки — это рассказ о конкретном человеке или группе людей, которые проявили мужество в непростых обстоятельствах. Многие из этих подвигов стали известны совсем недавно, а некоторые страницы современной истории еще продолжают писаться", — отметил Герой Российской Федерации Максим Девятов.

Директор самарского филиала Общества "Знание" Ольга Воронова отметила, что одна из главных задач просветительской работы — воспитание поколения молодежи, любящей свою страну, гордящейся ее достижениями.

В основе выставки — мультимедийные графические новеллы, созданные Российским обществом "Знание" на основе реальных историй участников СВО.

Для участников церемонии открытия Исторический парк организовал экскурсию по экспозиции и познакомил с подвигами Героев Российской Федерации, ветеранов специальной военной операции. Реальные истории десантников, танкистов, летчиков, медиков легли в основу экскурсии.

До 30 июня включительно каждый желающий сможет посетить выставку Знание.Герои бесплатно. Дополнительная информация по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52
Исторический парк "Россия — моя история": г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

