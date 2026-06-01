Музей Рязанова проведет конференцию "Советское воображаемое кино"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре с 4 по 5 июня пройдет конференция "Советское воображаемое кино" (16+). Ее проведет музей Эльдара Рязанова. Предмет конференции — отечественные и зарубежные фильмы, предлагающие неочевидные формы и выражающие советский опыт в кино. К участию приглашены научные сотрудники музеев и исследователи в области теории и истории кино. Куратор — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Специальный приглашенный гость — философ, кандидат экономических наук, доцент, старший преподаватель ИТМО СПб, старший научный сотрудник ВШЭ СПб, автор нескольких книг Александр Погребняк. Он не только выступит в первый день с докладом "Советское кино в логике эпизода", но и обсудит вместе со зрителями фильм "Дневник директора школы" (1975, 0+), показ которого пройдет во второй день конференции.

Кино работает с коллективным воображением зрителя, говорят ведущие теоретики кино. Зритель смотрит фильмы и проецирует на экран свои желания, фантазии, опыт, утверждают другие исследователи. Отталкиваясь от этих утверждений, можно задаться вопросом: что именно мы видим при просмотре фильмов, какую роль здесь играет личный и коллективный опыт воображения? Можно сформулировать иначе: что воображает кино по поводу человеческой истории?

Партнерская площадка и место проведения конференции — Самарская публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95).

Вход свободный. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылкам: доклады конференции, 4 и 5 июня; показ и обсуждение фильма, 5 июня.

Программа конференции

4 июня

  • 9:30-9:45 — регистрация участников
  • 9:45-10:00 — приветственное слово организаторов конференции
  • Секция 1. Модератор — Олег Горяинов.
  • 10:00-10:30 — Александр Погребняк (кандидат экономических наук, доцент, старший преподаватель ИТМО СПб, старший научный сотрудник ВШЭ СПб).Тема: "Советское кино в логике эпизода"
  • 10:30-11:00 — Ирина Саморукова (доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета), Анна Синицкая (кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и межкультурной коммуникации СФ МГПУ).Тема: "Советская производственная кинодрама как социальный фантазм: "Зина-Зинуля" (1986) А. Гельмана и др."
  • 11:00-11:30 — Марина Корецкая (доктор философских наук, доцент, зав. кафедрой философии и биоэтики Самарского государственного медицинского университета).Тема: "Пропасть для свободных: Эзоп как воображаемая идентичность советской творческой интеллигенции"
  • 11:30-12:00 — Вячеслав Вербовой (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова).Тема: "Владеющий миром". Восприятие творчества Эльдара Рязанова за рубежом: к постановке проблемы"
  • 12:00-12:30 — Кофе-брейк
  • Секция 2. Модератор — Вячеслав Вербовой.
  • 12:30-13:00 — Олег Горяинов (кандидат юридических наук, старший научный сотрудник ГБНОУ СО "Академия для одаренных детей (Наяновой)", старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова). Тема: "В лабиринте желаний "женского" кино: советская мелодрама 70-х годов сегодня"
  • 13:00-13:30 — Сергей Хан (независимый исследователь). Тема: "Не-отражение: распад зеркальной идентификации в "Коротких встречах" Киры Муратовой"
  • 13:30-14:00 — Елена Сидоренко (психолог-психоаналитик, сертифицированный член российских профессиональных ассоциаций: МОО ЕКПП, МОО ЕАРПП, БА (Россия), СРОО СБО). Тема: "Не случившееся переселение: психоаналитическая фантазия об образе Ниночки из к/ф "Кавказская пленница"
  • 14:00-15:30 — Обед
  • Секция 3. Модератор — Анастасия Чекмасова.
  • 15:30-16:00 — Ирина Янцен (соискатель кафедры российской истории Самарского университета, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова).Тема: "Отражение феномена массового участия советских женщин в ВОВ в кинематографе СССР"
  • 16:00-16:30 — Александр Лашманкин (аспирант кафедры социологии и культурологии, Самарский университет).Тема: "Фридрих Эрмлер и Василий Шульгин как национал-большевики. Опыт социологии кино"
  • 16:30-17:00 — Сергей Николаев (кандидат исторических наук, ассистент кафедры российской истории Самарского университета, старший научный сотрудник Самарской областной универсальной научной библиотеки).Тема: "Памятный нарратив о Владимире Высоцком в российском документальном кинематографе"
  • 17:00-17:30 — Кофе-брейк
  • Секция 4. Модератор — Олег Горяинов.
  • 17:30-18:00 — Елена Савенкова (независимый исследователь).Тема: "Духовной жаждою томим, или Позднесоветская мистика в формате детской киносказки. На примере фильмов, использующих образ квазисредневековья: "Сказка странствий" (А. Митты), "Русалочка" (В. Бычкова), "Филипп Траум" (И. Масленникова)"
  • 18:00-18:30 — Артемий Буслаев, Сабина Буслаева (магистранты филологического факультета СГСПУ).Тема: "Толстовские мотивы в экранизации С. Бондарчука "Война и мир" сквозь призму кинорецепции в фильме В. Аллена "Любовь и смерть"
  • 18:30-19:00 — Никита Захаров (магистрант филологического факультета СГСПУ).Тема: "Кризис идентичности "лишнего человека" позднесоветской эпохи: мотив эскапизма в фильмах "Отпуск в сентябре" и "Полеты во сне и наяву"

5 июня

  • 15:00-15:30 — Елена Калинина (главный специалист отдела по работе со СМИ Госфильмофонда России).Тема: "Признаки культовости советского кино: к анализу фанфикшна"
  • 15:30-16:00 — Данила Новиков (магистрант филологического факультета СГСПУ).Тема: "Идеализированное представление о дореволюционной России в советском кинематографе: анализ фильмов "Раба любви" (Н. Михалкова) и "Объяснение в любви" (И. Авербаха)"
  • 16:00-16:30 — Иван Котов (ученый секретарь Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького).Тема: "Авангардная экранизация повести "Аэлита" А. Н. Толстого: экзистенциальный запрос на иную планету"
  • 16:30-17:00 — Кофе-брейк
  • 17:00-19:00 — Показ фильма "Дневник директора школы" (1975, реж. Борис Фрумин, 0+) и его обсуждение совместно с Александром Погребняком.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Объект должен жить! И это здорово!

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

