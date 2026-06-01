Музей Рязанова проведет конференцию "Советское воображаемое кино"

В Самаре с 4 по 5 июня пройдет конференция "Советское воображаемое кино" (16+). Ее проведет музей Эльдара Рязанова. Предмет конференции — отечественные и зарубежные фильмы, предлагающие неочевидные формы и выражающие советский опыт в кино. К участию приглашены научные сотрудники музеев и исследователи в области теории и истории кино. Куратор — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Специальный приглашенный гость — философ, кандидат экономических наук, доцент, старший преподаватель ИТМО СПб, старший научный сотрудник ВШЭ СПб, автор нескольких книг Александр Погребняк. Он не только выступит в первый день с докладом "Советское кино в логике эпизода", но и обсудит вместе со зрителями фильм "Дневник директора школы" (1975, 0+), показ которого пройдет во второй день конференции.

Кино работает с коллективным воображением зрителя, говорят ведущие теоретики кино. Зритель смотрит фильмы и проецирует на экран свои желания, фантазии, опыт, утверждают другие исследователи. Отталкиваясь от этих утверждений, можно задаться вопросом: что именно мы видим при просмотре фильмов, какую роль здесь играет личный и коллективный опыт воображения? Можно сформулировать иначе: что воображает кино по поводу человеческой истории?

Партнерская площадка и место проведения конференции — Самарская публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95).

Вход свободный. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылкам: доклады конференции, 4 и 5 июня; показ и обсуждение фильма, 5 июня.

Программа конференции

4 июня

9:30-9:45 — регистрация участников

9:45-10:00 — приветственное слово организаторов конференции

Секция 1. Модератор — Олег Горяинов.

10:00-10:30 — Александр Погребняк (кандидат экономических наук, доцент, старший преподаватель ИТМО СПб, старший научный сотрудник ВШЭ СПб).Тема: "Советское кино в логике эпизода"

10:30-11:00 — Ирина Саморукова (доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета), Анна Синицкая (кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и межкультурной коммуникации СФ МГПУ).Тема: "Советская производственная кинодрама как социальный фантазм: "Зина-Зинуля" (1986) А. Гельмана и др."

11:00-11:30 — Марина Корецкая (доктор философских наук, доцент, зав. кафедрой философии и биоэтики Самарского государственного медицинского университета).Тема: "Пропасть для свободных: Эзоп как воображаемая идентичность советской творческой интеллигенции"

11:30-12:00 — Вячеслав Вербовой (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова).Тема: "Владеющий миром". Восприятие творчества Эльдара Рязанова за рубежом: к постановке проблемы"

12:00-12:30 — Кофе-брейк

Секция 2. Модератор — Вячеслав Вербовой.

12:30-13:00 — Олег Горяинов (кандидат юридических наук, старший научный сотрудник ГБНОУ СО "Академия для одаренных детей (Наяновой)", старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова). Тема: "В лабиринте желаний "женского" кино: советская мелодрама 70-х годов сегодня"

13:00-13:30 — Сергей Хан (независимый исследователь). Тема: "Не-отражение: распад зеркальной идентификации в "Коротких встречах" Киры Муратовой"

13:30-14:00 — Елена Сидоренко (психолог-психоаналитик, сертифицированный член российских профессиональных ассоциаций: МОО ЕКПП, МОО ЕАРПП, БА (Россия), СРОО СБО). Тема: "Не случившееся переселение: психоаналитическая фантазия об образе Ниночки из к/ф "Кавказская пленница"

14:00-15:30 — Обед

Секция 3. Модератор — Анастасия Чекмасова.

15:30-16:00 — Ирина Янцен (соискатель кафедры российской истории Самарского университета, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова).Тема: "Отражение феномена массового участия советских женщин в ВОВ в кинематографе СССР"

16:00-16:30 — Александр Лашманкин (аспирант кафедры социологии и культурологии, Самарский университет).Тема: "Фридрих Эрмлер и Василий Шульгин как национал-большевики. Опыт социологии кино"

16:30-17:00 — Сергей Николаев (кандидат исторических наук, ассистент кафедры российской истории Самарского университета, старший научный сотрудник Самарской областной универсальной научной библиотеки).Тема: "Памятный нарратив о Владимире Высоцком в российском документальном кинематографе"

17:00-17:30 — Кофе-брейк

Секция 4. Модератор — Олег Горяинов.

17:30-18:00 — Елена Савенкова (независимый исследователь).Тема: "Духовной жаждою томим, или Позднесоветская мистика в формате детской киносказки. На примере фильмов, использующих образ квазисредневековья: "Сказка странствий" (А. Митты), "Русалочка" (В. Бычкова), "Филипп Траум" (И. Масленникова)"

18:00-18:30 — Артемий Буслаев, Сабина Буслаева (магистранты филологического факультета СГСПУ).Тема: "Толстовские мотивы в экранизации С. Бондарчука "Война и мир" сквозь призму кинорецепции в фильме В. Аллена "Любовь и смерть"

18:30-19:00 — Никита Захаров (магистрант филологического факультета СГСПУ).Тема: "Кризис идентичности "лишнего человека" позднесоветской эпохи: мотив эскапизма в фильмах "Отпуск в сентябре" и "Полеты во сне и наяву"

5 июня