В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 3 июня, в 18.30 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Не было ветра в тот день" (12+). В экспозиции представят работы художников самарского творческого объединения "СТАЯ" Антона Антонова и Ксении Тимофеевой. Куратор Анастасия Альбокринова. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Выставка представляет собой практику поэтического наблюдения за птицами, в которой они разрезают пространство между "здесь" и "где-то" и открывают иное измерение чувственности, тесно связанное со смертностью, ограниченностью конкретного жизненного опыта и бескрайностью мира.

Художников объединяет не только схожая эстетика — монохромные образы, словно вырванные из снов или личных дневников, и работа с материалом — авторы используют бумагу, текстиль, дерево, уголь, металл, но и общее переживание хрупкости времени и эфемерности форм, которые принимает жизнь. Птица здесь — антагонист и невозможная, но желанная сущность человека — свободная быть где угодно, способная построить дом из ничего.

Антонов создает символический вход в пространство выставки — поваленный забор отсылает к одинокому сталкерству по заброшкам, и одновременно — к бренности любой материи. На масштабных угольно-черных панно птицы рассекают небо, а сами полотна расчерчивают пространство выставки, увлекая зрителя вглубь.

Тимофеева представляет графическую серию с пустынными пейзажами, в которых редкие фигуры свидетельствуют незаметные касания природы — воздуха, трав, глади воды, искр костра, кожи человека. В текстильных панно, натянутых на рамы из ветвей, мир исполнен символического порядка, но смысл его непрозрачен. Собирает пространство выставки терновый венок — спускающиеся с него фрагменты деревьев мутируют в черные птичьи тела.

Антон Антонов — междисциплинарный художник из Самары. Сооснователь творческого объединения "СТАЯ". Один из основателей и куратор выставочных проектов творческого пространства "Сион" (2022-2023). В своих работах художник не ограничивается одним медиумом, акцентируясь на форме и цвете, и создает произведения как на улицах города, так и в выставочных пространствах. Антонова интересуют темы искренности, социальных устоев, личные переживания.
Ксения Тимофеева — междисциплинарная художница из Самары. Выпускница направления станковой живописи Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина. Член творческого объединения "СТАЯ". Работает с живописью, графикой, керамикой, инсталляцией и стрит-артом. В фокусе интересов художницы — темы уязвимости и внутренних конфликтов, а также природы в разных состояниях.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

