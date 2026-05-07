В Художественном музее откроется выставка "Луганцы. Двенадцать лет противостояния"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 13 мая 2026 года в Самарском областном художественном музее начнет работу выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния" (6+) молодого художника Данилы Багринцева, уроженца города Алчевска Луганской Народной Республики.

В экспозицию вошло более 50 оригинальных произведений цифровой живописи, посвящённых событиям на Донбассе, судьбам ополченцев и мобилизованных, а также жизни региона в условиях длительного противостояния.

Данил Багринцев, выпускник Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Его дипломной работой стали иллюстрации к произведениям Эриха Марии Ремарка, а тема человеческой стойкости и исторических испытаний впоследствии заняла центральное место в творчестве автора.

Важной частью художественного мира Багринцева также является индустриальный пейзаж Донбасса: заводы Алчевска на его полотнах предстают как символ силы и характера родного края.

Особое место в работах художника занимает тема специальной военной операции. Многие произведения основаны на реальных событиях и рассказах очевидцев. Картина "Марш-бросок" посвящена переходу резервистов к селу Трехизбенка — 50 километров пешком по зимней степи без транспорта и продовольствия.

Другая работа рассказывает о солдатском пайке, благодаря которому подразделение смогло продержаться сутки. Полотна художника наполнены атмосферой фронтовых будней: приглушённые тона, дым, напряжённые лица бойцов и эмоциональная достоверность создают эффект документального присутствия.

Несмотря на то, что сам художник не принимал участия в боевых действиях, его произведения воспринимаются как художественное свидетельство эпохи. В 16 лет Данил получил тяжёлую спинномозговую травму и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. При этом тема Донбасса тесно связана с его личной историей: отец художника ушёл в ополчение в первые дни Русской весны 2014 года и продолжает службу.

В 2014 году, когда Данилу было 14 лет, Алчевск подвергся обстрелам. Именно тогда будущий художник впервые столкнулся с трагическими событиями, происходившими в регионе. Позже ему удалось присутствовать на батальонных тактических учениях и стрельбах. Перед началом специальной военной операции отец Данила был назначен командиром полка резервистов. Художника глубоко впечатлило, как обычные люди: рабочие, металлурги, шахтёры, студенты — становились защитниками своей земли. Стремление сохранить память об их судьбах стало основой его художественного высказывания.

Сегодня Данил Багринцев активно участвует в выставочной деятельности по всей России. Его работы уже экспонировались в Уфе, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Выборге, Таганроге, Республике Алтай и других регионах страны. Художник также сотрудничает с книжными издательствами как иллюстратор.
После показа в Самарском областном художественном музее выставка будет представлена в Доме-музее В. И. Ленина, Музее истории города Новокуйбышевска и ДК "Тольятти" им. Н. В. Абрамова. Завершение выставочного проекта в Самарской области запланировано на 3 июля 2026 года.

Организаторы выставки: СРООК "ВОЛГАРИ" СКВРиЗи ООО "НПУ "СамараРеставрация" при содействии Министерства культуры Самарской области и Администрации г. о. Новокуйбышевск.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

