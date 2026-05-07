В Художественном музее откроется выставка "Луганцы. Двенадцать лет противостояния"

С 13 мая 2026 года в Самарском областном художественном музее начнет работу выставка живописи "Луганцы. Двенадцать лет противостояния" (6+) молодого художника Данилы Багринцева, уроженца города Алчевска Луганской Народной Республики.

В экспозицию вошло более 50 оригинальных произведений цифровой живописи, посвящённых событиям на Донбассе, судьбам ополченцев и мобилизованных, а также жизни региона в условиях длительного противостояния.

Данил Багринцев, выпускник Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Его дипломной работой стали иллюстрации к произведениям Эриха Марии Ремарка, а тема человеческой стойкости и исторических испытаний впоследствии заняла центральное место в творчестве автора.

Важной частью художественного мира Багринцева также является индустриальный пейзаж Донбасса: заводы Алчевска на его полотнах предстают как символ силы и характера родного края.

Особое место в работах художника занимает тема специальной военной операции. Многие произведения основаны на реальных событиях и рассказах очевидцев. Картина "Марш-бросок" посвящена переходу резервистов к селу Трехизбенка — 50 километров пешком по зимней степи без транспорта и продовольствия.

Другая работа рассказывает о солдатском пайке, благодаря которому подразделение смогло продержаться сутки. Полотна художника наполнены атмосферой фронтовых будней: приглушённые тона, дым, напряжённые лица бойцов и эмоциональная достоверность создают эффект документального присутствия.

Несмотря на то, что сам художник не принимал участия в боевых действиях, его произведения воспринимаются как художественное свидетельство эпохи. В 16 лет Данил получил тяжёлую спинномозговую травму и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. При этом тема Донбасса тесно связана с его личной историей: отец художника ушёл в ополчение в первые дни Русской весны 2014 года и продолжает службу.

В 2014 году, когда Данилу было 14 лет, Алчевск подвергся обстрелам. Именно тогда будущий художник впервые столкнулся с трагическими событиями, происходившими в регионе. Позже ему удалось присутствовать на батальонных тактических учениях и стрельбах. Перед началом специальной военной операции отец Данила был назначен командиром полка резервистов. Художника глубоко впечатлило, как обычные люди: рабочие, металлурги, шахтёры, студенты — становились защитниками своей земли. Стремление сохранить память об их судьбах стало основой его художественного высказывания.

Сегодня Данил Багринцев активно участвует в выставочной деятельности по всей России. Его работы уже экспонировались в Уфе, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Выборге, Таганроге, Республике Алтай и других регионах страны. Художник также сотрудничает с книжными издательствами как иллюстратор.

После показа в Самарском областном художественном музее выставка будет представлена в Доме-музее В. И. Ленина, Музее истории города Новокуйбышевска и ДК "Тольятти" им. Н. В. Абрамова. Завершение выставочного проекта в Самарской области запланировано на 3 июля 2026 года.