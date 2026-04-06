16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Мой ребенок может так же" В музее Рязанова детей научат создавать бумажную ракету В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке о поселке Толевый Новая выставка в галерее "Виктория" откроется 5 апреля В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Дины Богусоновой

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Мой ребенок может так же"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 9 апреля, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Мой ребенок может так же" (12+). В экспозиции представят работы самарского художника, выступающего под псевдонимом Вовас Крутас. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Название выставки обыгрывает одну из самых распространенных реакций зрителя на современное искусство. Обычно эта фраза звучит с иронией, ставя под сомнение само понятие художественного мастерства. Но у Воваса Крутаса она обретает обратный смысл. Здесь детский рисунок - не вызов профессионализму, а приглашение к размышлению. Если ребенок действительно "может так же", то, возможно, именно в этой простоте и скрыта особая форма художественной правды.

Вовас Крутас - самарский художник, участник творческого объединения "Аксометрия ЛАБ". Он создает работы на стыке уличной культуры и личного визуального опыта. Крутас рисует с детства, но отправной точкой его художественного пути стал 2006 год, когда он создал свое первое граффити. Работы местных уличных художников стали для него первым живым опытом встречи с современным искусством вне институций.

Одним из главных источников вдохновения для художника остается детская графика. В ней он находит ту искренность и непосредственность, что часто теряется в академической традиции. Дети рисуют не для оценки, а для себя - не то, как должно быть, а как чувствуют. Эта свобода, эта честность без правил становятся для Крутаса ориентиром в поиске собственной визуальной подлинности. Автор исследует тонкую грань между наивностью и осознанным жестом, спонтанностью и композиционным замыслом.

Выставка продлится до середины мая. Куратор - Арт Абстрактов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Фото на сайте

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3