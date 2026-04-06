В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Мой ребенок может так же"

В четверг, 9 апреля, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Мой ребенок может так же" (12+). В экспозиции представят работы самарского художника, выступающего под псевдонимом Вовас Крутас. Вход свободный.

Название выставки обыгрывает одну из самых распространенных реакций зрителя на современное искусство. Обычно эта фраза звучит с иронией, ставя под сомнение само понятие художественного мастерства. Но у Воваса Крутаса она обретает обратный смысл. Здесь детский рисунок - не вызов профессионализму, а приглашение к размышлению. Если ребенок действительно "может так же", то, возможно, именно в этой простоте и скрыта особая форма художественной правды.

Вовас Крутас - самарский художник, участник творческого объединения "Аксометрия ЛАБ". Он создает работы на стыке уличной культуры и личного визуального опыта. Крутас рисует с детства, но отправной точкой его художественного пути стал 2006 год, когда он создал свое первое граффити. Работы местных уличных художников стали для него первым живым опытом встречи с современным искусством вне институций.

Одним из главных источников вдохновения для художника остается детская графика. В ней он находит ту искренность и непосредственность, что часто теряется в академической традиции. Дети рисуют не для оценки, а для себя - не то, как должно быть, а как чувствуют. Эта свобода, эта честность без правил становятся для Крутаса ориентиром в поиске собственной визуальной подлинности. Автор исследует тонкую грань между наивностью и осознанным жестом, спонтанностью и композиционным замыслом.

Выставка продлится до середины мая. Куратор - Арт Абстрактов.