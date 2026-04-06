Мобилизованный получил 6 лет за оставление части

В поселке Рощинский в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде прошло открытое судебное заседание по делу рядового, обвиняемого в самовольном оставлении места службы в условиях военного положения. Об этом информирует пресс‑служба Самарского гарнизонного военного суда.

Военнослужащий отсутствовал с 22 декабря 2023 г. по 6 февраля 2026 г., после чего добровольно явился в военную комендатуру. С учетом смягчающих обстоятельств и наличия государственной награды суд приговорил мобилизованного к 6 годам колонии общего режима за самовольное оставление места службы в период военного положения.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.