Оскорбление судьи обошлось самарцу в 3 года 7 месяцев колонии

В Самаре суд отправил в исправительную колонию местного жителя за оскорбление судьи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Во время судебного заседания в июне 2025 г. обвиняемый, ранее уже судимый за кражи, публично, в

присутствии прокурора и остальных участников процесса, оскорбил судью, рассматривавшего его дело.

На основании заключения лингвистической экспертизы высказывания признаны содержащими элементы

оскорбления, выражающие неуважение к судебной власти.

Мужчина осуждён по статье "Оскорбление судьи в ходе осуществления им правосудия".

Подсудимый вину признал в полном объёме.

Суд приговорил самарца к 3 годам 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.