Оскорбление судьи обошлось самарцу в 3 года 7 месяцев колонии

В Самаре суд отправил в исправительную колонию местного жителя за оскорбление судьи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Во время судебного заседания в июне 2025 г. обвиняемый, ранее уже судимый за кражи, публично, в
присутствии прокурора и остальных участников процесса, оскорбил судью, рассматривавшего его дело.
На основании заключения лингвистической экспертизы высказывания признаны содержащими элементы
оскорбления, выражающие неуважение к судебной власти.
Мужчина осуждён по статье "Оскорбление судьи в ходе осуществления им правосудия".
Подсудимый вину признал в полном объёме.
Суд приговорил самарца к 3 годам 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.