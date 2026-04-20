Суд заставил власти обеспечить инфраструктурой участки для многодетных

Суд по иску прокуратуры обязал правительство Самарской области и администрацию Ставропольского района построить инженерную и транспортную инфраструктуру для земельных участков, выделенных многодетным семьям. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В с. п. Мусорка 62 участка были выделены многодетным семьям, но к ним не подвели дороги, воду, электричество и другие необходимые коммуникации.

Бездействие правительства Самарской области и администрации района признано незаконным. По решению суда региональное правительство должно выделить финансирование на создание инфраструктуры, а районная администрация — организовать и провести необходимые работы.