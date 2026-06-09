Житель Самарской области получил год принудительных работ за кражу 6 млн рублей с чужой банковской карты

Чапаевский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о крупной краже с банковского счета, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По материалам дела, 56-летний подсудимый получил банковскую карту потерпевшего, установил на свой телефон банковское приложение и осуществил хищение денежных средств на общую сумму 6 537 462 рубля.

Средства злоумышленником были переведены на другие карты, потрачены на покупки в магазинах и сняты наличными.

"Государственным обвинителем доказано, что мужчина совершал снятие с расчетного счета крупных денежных сумм без согласия знакомого, который, отправляясь в зону проведения специальной военной операции, отдал ему на хранение второй экземпляр банковской карты", — поясняют в прокуратуре Самарской области.

Когда военнослужащий прибыл из зоны СВО в отпуск, злоумышленник вместо того, чтобы возвратить похищенные средства, попытался склонить его к отказу от показаний о краже сбережений.

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: первое привлечение к уголовной ответственности; раскаяние и признание вины; полное возмещение ущерба на стадии предварительного следствия; просьбу потерпевшего о смягчении наказания; наличие несовершеннолетней дочери; положительную характеристику с места жительства (в т. ч. от односельчан); ведение крестьянского фермерского хозяйства и стабильный доход; оказание помощи жителям деревни; благодарственные письма от руководства Хворостянского района и губернатора Самарской области; хронические заболевания у подсудимого и его супруги.

Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.