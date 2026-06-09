Житель Самарской области получил год принудительных работ за кражу 6 млн рублей с чужой банковской карты

Чапаевский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о крупной краже с банковского счета, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По материалам дела, 56-летний подсудимый получил банковскую карту потерпевшего, установил на свой телефон банковское приложение и осуществил хищение денежных средств на общую сумму 6 537 462 рубля.
Средства злоумышленником были переведены на другие карты, потрачены на покупки в магазинах и сняты наличными.
"Государственным обвинителем доказано, что мужчина совершал снятие с расчетного счета крупных денежных сумм без согласия знакомого, который, отправляясь в зону проведения специальной военной операции, отдал ему на хранение второй экземпляр банковской карты", — поясняют в прокуратуре Самарской области.
Когда военнослужащий прибыл из зоны СВО в отпуск, злоумышленник вместо того, чтобы возвратить похищенные средства, попытался склонить его к отказу от показаний о краже сбережений.
При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: первое привлечение к уголовной ответственности; раскаяние и признание вины; полное возмещение ущерба на стадии предварительного следствия; просьбу потерпевшего о смягчении наказания; наличие несовершеннолетней дочери; положительную характеристику с места жительства (в т. ч. от односельчан); ведение крестьянского фермерского хозяйства и стабильный доход; оказание помощи жителям деревни; благодарственные письма от руководства Хворостянского района и губернатора Самарской области; хронические заболевания у подсудимого и его супруги.
Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???