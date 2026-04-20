Ров вместо земельного участка: суд признал незаконным выделение непригодной земли многодетной семье

В Самарской области суд защитил права многодетной семьи, признав незаконным выделение ей земельного участка, не отвечающего целям социальной поддержки, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Волжский районный суд ранее удовлетворил иск прокурора, установив, что выделенная земля фактически непригодна для ведения личного подсобного хозяйства: участок пересекает глубокий ров, а пригодная для застройки территория находится в овраге. Администрация муниципального района Волжский подала апелляцию, но Самарский областной суд оставил решение первой инстанции в силе.

"Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков является одной из мер социальной поддержки, направленной на реализацию жилищных прав. Такая мера поддержки должна способствовать улучшению жилищных условий многодетных семей, а ее предоставление не должно влечь за собой необоснованные значительные материальные затраты на приведение земельного участка в пригодное состояние", — отмечено в решении.

Решением суда многодетная семья должна быть восстановлена в очереди на получение пригодного участка.