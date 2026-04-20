Ров вместо земельного участка: суд признал незаконным выделение непригодной земли многодетной семье

В Самарской области суд защитил права многодетной семьи, признав незаконным выделение ей земельного участка, не отвечающего целям социальной поддержки, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
Волжский районный суд ранее удовлетворил иск прокурора, установив, что выделенная земля фактически непригодна для ведения личного подсобного хозяйства: участок пересекает глубокий ров, а пригодная для застройки территория находится в овраге. Администрация муниципального района Волжский подала апелляцию, но Самарский областной суд оставил решение первой инстанции в силе.
"Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков является одной из мер социальной поддержки, направленной на реализацию жилищных прав. Такая мера поддержки должна способствовать улучшению жилищных условий многодетных семей, а ее предоставление не должно влечь за собой необоснованные значительные материальные затраты на приведение земельного участка в пригодное состояние", — отмечено в решении.
Решением суда многодетная семья должна быть восстановлена в очереди на получение пригодного участка.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???