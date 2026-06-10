Жительница Самары зарезала сожителя и получила срок

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении 43‑летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Согласно материалам дела, в 2025 г. подсудимая в состоянии алкогольного опьянения вступила в конфликт с сожителем. В ходе ссоры она нанесла потерпевшему множественные телесные повреждения. Сначала она нанесла сожителю удар в плечо, а затем, используя швабру в качестве оружия, нанесла несколько ударов по голове, шее и конечностям. Затем дважды ударила ножом в грудь потерпевшего.

От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Доводы подсудимой и ее защитника о самообороне суд счел неубедительными.

Приговором суда подсудимой назначена мера наказания в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.