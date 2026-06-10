Жительница Самары зарезала сожителя и получила срок

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении 43‑летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Согласно материалам дела, в 2025 г. подсудимая в состоянии алкогольного опьянения вступила в конфликт с сожителем. В ходе ссоры она нанесла потерпевшему множественные телесные повреждения. Сначала она нанесла сожителю удар в плечо, а затем, используя швабру в качестве оружия, нанесла несколько ударов по голове, шее и конечностям. Затем дважды ударила ножом в грудь потерпевшего.
От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Доводы подсудимой и ее защитника о самообороне суд счел неубедительными.
Приговором суда подсудимой назначена мера наказания в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???