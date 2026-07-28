На продажу выставлен имущественный комплекс, состоящий из части территории и четырех корпусов бывшего Самарского подшипникового завода. Объект оценен в 2 млрд рублей.

В объявлении, появившемся на Авито, указывается, что продается участок площадью 12,1 га и здания общей площадью 54 870 кв. м: корпуса №5, №11 и №18 и административно-бытовой корпус бывшего СПЗ.

Указывается, что площадка находится на первой линии Заводского шоссе и объекты могут быть использованы под рacпpедeлительный цeнтр, прoизвoдcтвeннo-складскoй кластер, е-соmmеrсе / lаst milе, light industriаl / flех sрасе, коммерческую застройку (АЗС, сервис, rеtаil).

Выставленные на продажу объекты в 2022 г. по итогам торгов в рамках банкротства СПЗ приобрело АО "Трейд Инвест". Компания анонсировала планы создания современного складского комплекса.