Самарский девелопер принял участие в главном форуме недвижимости России

Команда холдинга "Глобал Вижн", реализующая в Самаре макрорайон "Амград", приняла участие в крупнейшем отраслевом событии страны — форуме недвижимости "Движение", который прошел на курорте "Роза Хутор" в Сочи. В этом году форум собрал более 5 тысяч участников из 544 компаний, представляющих 178 городов России и зарубежья.

Главной темой форума стала работа девелоперского бизнеса в условиях высокой ключевой ставки, снижения спроса и изменения покупательского поведения. Если еще несколько лет назад рынок обсуждал масштабирование, запуск новых проектов и активное развитие, то сегодня фокус сместился на повышение эффективности, оптимизацию процессов и поиск новых инструментов продаж.

В деловой программе приняли участие представители Минстроя РФ, Банка ДОМ.РФ, крупнейших федеральных девелоперов и эксперты строительной отрасли. Среди наиболее обсуждаемых вопросов — доступность ипотеки, регулирование рассрочек, стоимость проектного финансирования, механизмы раскрытия эскроу-счетов и перспективы жилищного строительства в ближайшие годы.

По словам президента холдинга "Глобал Вижн" Геннадия Суркова, атмосфера форума заметно отличается от предыдущих лет.

"В прошлые годы основными темами были рост, запуск новых проектов и развитие. Сегодня рынок говорит о другом. Главный посыл форума — время изменений внутри компании здесь и сейчас. В текущих условиях девелоперам важно не ждать улучшения внешней конъюнктуры, а повышать эффективность собственных процессов, работать над себестоимостью, продажами и качеством управления", — отметил Геннадий Сурков.

Отдельное внимание участники форума уделили финансовым вопросам. Эксперты отмечали, что значительную часть себестоимости проектов сегодня формируют расходы на обслуживание банковского финансирования. При этом главным фактором для восстановления рынка остается не столько снижение ключевой ставки, сколько рост покупательского спроса.

Вице-президент холдинга "Глобал Вижн" Ольга Суркова подчеркнула важность открытого диалога, который состоялся на площадке форума.

"В этом году обсуждение получилось максимально честным. Поднимались вопросы, которые раньше участники рынка зачастую обходили стороной: взаимодействие с банками, высокая стоимость кредитных ресурсов, поддержка бизнеса, работа с органами власти. Именно такой профессиональный разговор сегодня необходим отрасли", — отметила она.

По оценке участников форума, рынок недвижимости вступил в этап адаптации к новым экономическим реалиям. Девелоперы все больше внимания уделяют эффективности внутренних процессов, оптимизации затрат и качеству продукта. При этом ключевыми задачами остаются сохранение устойчивости бизнеса и выполнение обязательств перед покупателями.

Для холдинга "Глобал Вижн" участие в форуме стало возможностью не только обменяться опытом с коллегами со всей страны, но и сверить собственную стратегию развития с актуальными отраслевыми трендами.

"Один из главных итогов форума для нашей команды — понимание, что выбранный нами курс соответствует текущей рыночной ситуации. Сегодня большинство игроков рынка сосредоточены на повышении эффективности, совершенствовании внутренних процессов и сохранении устойчивого развития компаний", — подчеркнул Геннадий Сурков.