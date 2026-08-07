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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Реконструкция ул. Дачной выполнена на 85%"

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Подходит к завершению реконструкция дороги по ул. Дачной, которая свяжет Ленинский и Железнодорожный районы, сообщил глава Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Объект долгожданный. Первый этап строительства дороги начался еще в прошлом году, а до того на участке велась замена коммуникаций. В настоящее время дорога готова более чем на 85%", - уточнил мэр.

По его словам, первый слой дорожного полотна уложен. В ближайшее время дорожники уложат верхний слой, подключат систему освещения, установят дорожные знаки, пандусы.

"Сейчас на первый план выходят дополнительные работы, в частности, асфальтировку заездов к домам, примыканий, тротуаров, разбивку газонов, обустройство парковки, ликвидацию незаконных строений и стоянок. Плодородный грунт частично уже завезен, установлены элементы "доступной среды" - тактильная плитка на пешеходных зонах", - отметил глава областной столицы.

Иван Носков подчеркнул, что работы идут в графике. Все замечания дорожной службе обозначены. "Проверю дополнительно после устранения", - заключил Иван Носков.

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