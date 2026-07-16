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Иван Носков проверил ход строительства новой магистрали в Куйбышевском районе

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство магистрали, которая свяжет улицы Центральную и Уральскую, а также обеспечит комфортное передвижение для жителей нового микрорайона. Параллельно с дорожным объектом протяженностью 790 м ведется прокладка сетей инженерно-технического обеспечения. К настоящему времени совокупная готовность объекта составляет 39%.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Важно обеспечить подъездные пути к новому микрорайону Куйбышевского района. Большинство подготовительных работ завершено, проведена промежуточная экспертиза инженерных коммуникаций будущей дороги. На завершающую стадию выходит переустройство сетей водоснабжения - их готовность превысила 85%, - рассказал глава города Самары Иван Носков. - Строители приступили к возведению одного из самых трудоемких сооружений - резервуара под ливневые стоки объемом 2,9 тыс. кубометров. Монолитная плита дна резервуара готова, рабочие возводят монолитные стены сооружения. Защитой от обрушения котлована служит временное шпунтовое ограждение с распорками. Это сложный и крайне важный этап строительства, который будет проходить отдельную экспертизу".

В настоящее время ведутся устройство основания тротуаров и монтаж плиточного покрытия - работы выполнены на 20%. Кабельные линии электроснабжения для будущих светофоров и кабельная канализация на двух кольцевых развязках для соединения светофоров с контроллерами готовы. Другие питающие кабельные линии, в том числе для освещения дороги и тротуаров, прокладываются под землей по модели "чистое небо".

"Жители пока пользуются временной объездной дорогой в районе улицы Центральной. Скоро "к экватору" подойдет устройство дорожной одежды. Проектом предусмотрены отдельные полосы движения в каждом направлении с комфортной шириной проезда по 4,5 метра. Встречные потоки транспорта отделены разделительной полосой шириной девять метров, что позволит повысить безопасность дорожного движения и предотвратит выезд на "встречку", - отметил начальник участка подрядной организации ООО "НПФ "XXI Век" Тимофей Глухов.

По поручению главы Самары Ивана Носкова строительная компания увеличила количество рабочих на объекте до 60 человек, техники - до 25 единиц. Департамент градостроительства администрации города Самары обеспечит строгий промежуточный контроль на каждом этапе.

Напомним, при строительстве новой дороги с двумя кольцевыми пересечениями предусмотрены также парковки, бордюры, выделенные велодорожки, остановочные карманы, павильоны общественного транспорта, озеленение прилегающих к дороге территорий и "островки" на тротуарах для отдыха маломобильных групп населения.

В будущем планируется в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной Куйбышевского района возвести школу на 1200 учащихся, четыре детских сада, поликлинику, паркинги и общественный центр с торговыми зонами.

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