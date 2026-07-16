В Самаре стартуют Всероссийские соревнования по велоспорту памяти Владимира Петрова

С 17 по 21 июля дороги Самарской области станут ареной напряженной борьбы: за медали поборются лучшие юные велогонщики страны. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР и России Владимира Петровича Петрова.
Участие в соревнованиях примут юноши и девушки 15-16 лет.
За годы тренерской работы Владимир Петров помог добиться высоких результатов сотням спортсменов: в числе его воспитанников - четыре олимпийских чемпиона, 32 чемпиона мира, восемь победителей Кубка Европы и 12 победителей Кубка мира, а также 479 победителей чемпионатов СССР и РСФСР.
Тренер ушел из жизни в 2017 г., но его школа продолжает жить. Традиция проводить гонку в его честь появилась в 2019 г. и с тех пор прочно закрепилась в календаре российских велостартов.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта Самарской области, организацию обеспечивают Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Самарской области.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.