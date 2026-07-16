16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре стартуют Всероссийские соревнования по велоспорту памяти Владимира Петрова Заместителем спортивного директора ХК "Лада" стал Иван Телегин "Акрон" продлил контракт с полузащитником Стефаном Лончаром Главным тренером ЦСК ВВС назначен Эдуард Занковец "Крылья Советов" и "Акрон" стартуют в FONBET Кубке России 4 августа

Спорт

В Самаре стартуют Всероссийские соревнования по велоспорту памяти Владимира Петрова

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 178
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 17 по 21 июля дороги Самарской области станут ареной напряженной борьбы: за медали поборются лучшие юные велогонщики страны. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР и России Владимира Петровича Петрова.

Фото: Федерация велосипедного спорта Самарской области

Участие в соревнованиях примут юноши и девушки 15-16 лет.

За годы тренерской работы Владимир Петров помог добиться высоких результатов сотням спортсменов: в числе его воспитанников - четыре олимпийских чемпиона, 32 чемпиона мира, восемь победителей Кубка Европы и 12 победителей Кубка мира, а также 479 победителей чемпионатов СССР и РСФСР.

Тренер ушел из жизни в 2017 г., но его школа продолжает жить. Традиция проводить гонку в его честь появилась в 2019 г. и с тех пор прочно закрепилась в календаре российских велостартов.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта Самарской области, организацию обеспечивают Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

Фото на сайте

В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

Воздушные рейсеры в деле: показываем атмосферу областной гонки дронов

Воздушные рейсеры в деле: показываем атмосферу областной гонки дронов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2