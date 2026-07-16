В Самаре стартуют Всероссийские соревнования по велоспорту памяти Владимира Петрова

С 17 по 21 июля дороги Самарской области станут ареной напряженной борьбы: за медали поборются лучшие юные велогонщики страны. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР и России Владимира Петровича Петрова.

Участие в соревнованиях примут юноши и девушки 15-16 лет.

За годы тренерской работы Владимир Петров помог добиться высоких результатов сотням спортсменов: в числе его воспитанников - четыре олимпийских чемпиона, 32 чемпиона мира, восемь победителей Кубка Европы и 12 победителей Кубка мира, а также 479 победителей чемпионатов СССР и РСФСР.

Тренер ушел из жизни в 2017 г., но его школа продолжает жить. Традиция проводить гонку в его честь появилась в 2019 г. и с тех пор прочно закрепилась в календаре российских велостартов.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и министерства спорта Самарской области, организацию обеспечивают Федерация велосипедного спорта России и Федерация велосипедного спорта Самарской области.