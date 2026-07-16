Объявлен набор в отряд "БАРС-Крылья" Самарской области с ежемесячной выплатой 100 тысяч рублей

В Самарской области продолжается формирование отряда "БАРС-Крылья", главная задача которого - охрана и защита критически важной инфраструктуры региона. Жителям, вступившим в отряд, гарантируется выполнение задач исключительно в пределах своего региона: они не подлежат направлению в зону специальной военной операции.

Финансовые гарантии и социальные льготы

Для граждан, вступивших в отряд "БАРС-Крылья", на период сборов предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей.

Дополнительно выплачиваются ежемесячно:

- во время сборов - рядовым до 30 тыс. рублей, сержантам до 35 тыс. рублей, офицерам до 60 тыс. рублей.

- за пребывание в резерве вне сборов - офицерам от 5244 до 6700 рублей, сержантам от 3353 до 4127 рублей, рядовым от 2700 до 3525 рублей.

Кроме того, на период сборов за кандидатом в отряд "БАРС-Крылья" полностью сохраняются его постоянное место работы и заработная плата. Кроме того, обеспечивается:

- бесплатное трехразовое питание;

- выдача полного комплекта обмундирования;

- медицинское обслуживание;

- бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно;

- денежная компенсация за наем жилого помещения.

Требования к кандидатам

К отбору в отряд "БАРС-Крылья" допускаются граждане, соответствующие следующим критериям:

• Состояние здоровья: годность к военной службе (категории А, Б или В) и успешное прохождение психологического отбора.

• Возраст:

до 52 лет - для солдат, сержантов и прапорщиков;

до 57 лет - для младших офицеров;

до 62 лет - для старших офицеров.

• Образование: не ниже основного общего (минимум девять классов).

Задачи отряда "БАРС- Крылья"

Главными задачами отряда "БАРС-Крылья" означены уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также участие в проведении противодиверсионных мероприятий и патрулировании территорий, прилегающих к объектам критической инфраструктуры.

В отряд "БАРС-Крылья" Самарской области вступают мужчины, которые осознают особую важность в сегодняшних условиях защиты от врага своего дома, своего региона, своей страны. "Считаю, каждый из парней сейчас может, должен проявить себя и сбивать вражеские аппараты над нашим мирным небом, над нашей родной Самарской областью, защитить наш дом. И тогда нам не стыдно будет смотреть в глаза тем, кто вернется с СВО с Победой. Все мы работаем на общее дело - на приближение дня победы над врагом, на защиту нашей Родины и нашего региона", - говорит один из участников отряда.