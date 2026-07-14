Строительство образовательного центра начали в Федоровке

В тольяттинском микрорайоне Федоровка на ул. Ингельберга, 52 стартовало долгожданное строительство образовательного центра общей вместимостью 317 мест. В его состав войдут школа на 198 учащихся и детский сад на 119 воспитанников.
Почти восемь лет в этом микрорайоне не было школы. После закрытия старой ребята были вынуждены ездить в другие районы, что создавало серьезное неудобство.
После получения разрешения подрядная организация завершила демонтаж аварийного здания бывшей школы, подготовила площадку и приступила к земляным работам. Ввести образовательный центр в эксплуатацию планируют уже в 2027 году.
Проектом предусмотрены учебные корпуса переменной этажности, помещения для дошкольных групп, спортивный блок, а также благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками.
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