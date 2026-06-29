ПГУТИ стал победителем отбора вузов на проект "ТОП-ИТ"

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики вошёл в число победителей отбора проекта "ТОП-ИТ", направленного на подготовку разработчиков отечественных цифровых решений. Минцифры России и аналитический центр при правительстве РФ подвели итоги второго конкурсного отбора, на участие в котором было подано более 60 заявок.
В этом году конкурс проводился по двум направлениям:
"ТОП-ИТ СТАРТ" — для вузов, ранее не участвовавших в проекте. Среди победителей — 21 образовательная организация, которая получит грантовую поддержку на запуск современных ИТ-программ и подготовку специалистов, способных быстро выйти на уровень мидл-разработчиков.
"ТОП-ИТ ПРО" — для вузов, готовых к глубокой трансформации образовательных программ и подготовке специалистов нового поколения не только в своем вузе, но и в вузах-партнерах. В трек вошли 8 университетов, выпускники которых смогут проектировать и развивать сложные ИТ-системы, занимать позиции мидл- и сеньор-разработчиков, а также руководить командами разработки.
В 2026 году к проекту присоединятся новые вузы и индустриальные партнёры, а география инициативы расширится ещё на 10 регионов страны.
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