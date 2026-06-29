В Самарской области определен победитель регионального этапа конкурс-премии "КАРДО"

В Самаре завершился региональный этап IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" Президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Мероприятие прошло на Софийской набережной в рамках областного фестиваля, посвященного Дню молодежи. Региональный этап состоялся в Самарской области впервые и объединил представителей танцевального сообщества региона. По итогам отбора право представить Самарскую область на Гранд-финале проекта получила Соня Васильева.
В рамках регионального этапа соревнования прошли по направлению "Хип-хоп". Участники продемонстрировали свое мастерство, получили экспертную оценку и обменялись опытом с представителями танцевального сообщества. Торжественную церемонию награждения посетил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов, который вручил победителю путевку на Гранд-финал Международной конкурс-премии "КАРДО".
"Сегодня талантливые представители уличной культуры и спорта есть по всей стране, и важно обеспечить им понятные и равные возможности для участия в проекте. Именно поэтому совместно с нашими партнерами мы развиваем систему региональных и межрегиональных этапов, которая позволяет участникам пройти путь от локальных соревнований до международного Гранд-финала "КАРДО". День молодежи стал одной из ключевых точек сезона: 14 локаций по всей стране, где тысячи молодых людей смогли заявить о себе и получить экспертную оценку", — отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Михаил Гусев.
По итогам соревнований лучшей в направлении "Хип-хоп" стала Соня Васильева. Именно она представит Самарскую область на Гранд-финале IX сезона Международной конкурс-премии "КАРДО", который пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке.
"Для Самарской области первый региональный этап "КАРДО" — это действительно важное событие. Наш регион только начинает этот путь, и хочется, чтобы он стал началом большой совместной работы. К организации этапа подключились самые опытные и уважаемые представители танцевального сообщества Самары, которые много лет развивают хип-хоп и другие уличные направления. Именно благодаря таким людям появляются новые возможности для участников, а уличная культура в регионе продолжает расти и объединять все больше единомышленников", — отметила организатор регионального этапа в Самарской области Дарья Ошарова.
Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от "Росмолодежь.Гранты", информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой.
Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "КАРДО" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Подробную информацию о старте девятого сезона "КАРДО" можно найти на официальном сайте.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги