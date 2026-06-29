В Самарской области определен победитель регионального этапа конкурс-премии "КАРДО"

В Самаре завершился региональный этап IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Мероприятие прошло на Софийской набережной в рамках областного фестиваля, посвященного Дню молодежи. Региональный этап состоялся в Самарской области впервые и объединил представителей танцевального сообщества региона. По итогам отбора право представить Самарскую область на Гранд-финале проекта получила Соня Васильева.

В рамках регионального этапа соревнования прошли по направлению "Хип-хоп". Участники продемонстрировали свое мастерство, получили экспертную оценку и обменялись опытом с представителями танцевального сообщества. Торжественную церемонию награждения посетил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов, который вручил победителю путевку на Гранд-финал Международной конкурс-премии "КАРДО".

"Сегодня талантливые представители уличной культуры и спорта есть по всей стране, и важно обеспечить им понятные и равные возможности для участия в проекте. Именно поэтому совместно с нашими партнерами мы развиваем систему региональных и межрегиональных этапов, которая позволяет участникам пройти путь от локальных соревнований до международного Гранд-финала "КАРДО". День молодежи стал одной из ключевых точек сезона: 14 локаций по всей стране, где тысячи молодых людей смогли заявить о себе и получить экспертную оценку", — отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Михаил Гусев.

По итогам соревнований лучшей в направлении "Хип-хоп" стала Соня Васильева. Именно она представит Самарскую область на Гранд-финале IX сезона Международной конкурс-премии "КАРДО", который пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке.

"Для Самарской области первый региональный этап "КАРДО" — это действительно важное событие. Наш регион только начинает этот путь, и хочется, чтобы он стал началом большой совместной работы. К организации этапа подключились самые опытные и уважаемые представители танцевального сообщества Самары, которые много лет развивают хип-хоп и другие уличные направления. Именно благодаря таким людям появляются новые возможности для участников, а уличная культура в регионе продолжает расти и объединять все больше единомышленников", — отметила организатор регионального этапа в Самарской области Дарья Ошарова.

Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от "Росмолодежь.Гранты", информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "КАРДО" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Подробную информацию о старте девятого сезона "КАРДО" можно найти на официальном сайте.