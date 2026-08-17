1 сентября — в обновленные классы: в Самарской области завершают ремонт образовательных учреждений

В Самарской области школы и колледжи готовятся встретить учеников. Капитальные ремонты образовательных учреждений выходят на завершающий этап. Качество работ в образовательных учреждениях Самары проверяют специалисты министерства образования Самарской области, совместно с властями города и представителями общественности.

Так, в самарской школе № 32 в этом году обновили столовую. Здесь заменили инженерные сети, электропроводку, полностью обновили кухонное оборудование.

"Мы в восторге! Уверена, что наши дети будут находиться в идеальных условиях. В столовой будет все горячее, вкусное, и дети будут с удовольствием туда ходить", — поделилась представитель родительского комитета школы № 32 Мария Гольцова.

Отремонтированный школьный пищеблок отвечает всем современным требованиям. За ходом работ наблюдал родительский комитет школы.

"Важно, что родители участвовали в реализации. Они знают, что нужно, всегда обращают внимание на детали — и это не формальность, а реальный контроль. Я прошелся по объекту — сделано добротно, безопасно. Внешняя отделка продумана до мелочей, ничего лишнего. Такой подход, это про уважение к детям, про атмосферу, в которой они учатся и общаются", — отметил Герой России, помощник губернатора Самарской области Денис Портнягин.

"В регионе делается всё для того, чтобы создать условия для комфортного и безопасного обучения подрастающего поколения. Мы обновляем пищеблоки, учебные помещения, ремонтируем фасады и кровлю, повышаем эксплуатационные характеристики зданий. Где-то мы делаем текущие ремонты, которые позволяют обновить интерьер. Это очень важно для создания воспитывающей среды", — сказал министр образования региона Виктор Акопьян.

В Строительно-энергетическом колледже имени П. Мачнева в 2024 году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" была создана материально-техническая база для подготовки специалистов в кластере строительной отрасли. Мастерские были оснащены современным учебным и производственным оборудованием, в помещениях провели ремонтные работы и брендирование кластера.

А в этом году по программе преобразования учебных корпусов завершается еще один этап капитального ремонта, который стал логичным продолжением первого этапа. В этом году отремонтировали стены, потолки образовательных блоков и спортивного зала, произвели замену электропроводки, светильников, напольного покрытия, дверей и пожарной сигнализации.

"На этой неделе мы завершим приёмку образовательных учреждений. Все школы и учреждения СПО Самары 1 сентября примут ребят в помещения, которые мы подготовили вместе с коллективами и родительским сообществом. Благодарю родителей за их активную позицию", — отметил Виктор Акопьян.

Напомним, капитальный ремонт в этом году проводят в порядка 300 образовательных учреждений региона, из них по поручению губернатора Вячеслава Федорищева 39 — ремонтируют "под ключ". На эти работы из областного бюджета выделено около 3,5 миллиардов рублей.