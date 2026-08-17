Новые пространства для студенческих семей будут созданы в Университете сервиса в Тольятти

Поволжский государственный университет сервиса продолжается реализация проекта по созданию нового пространства для студенческих семей и детей. На эти цели из федерального бюджета привлечена субсидия минобрнауки России в размере 2,4 млн рублей — средства направлены на текущий ремонт помещений, где разместятся комната матери и ребенка и группа кратковременного пребывания.

Напомним, в ноябре 2024 года при участии замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Ольги Петровой в Поволжском государственном университете сервиса открыли первую в регионе вузовскую комнату для матери и ребенка. Проект был реализован на средства минобрнауки России и вошел в число лучших проектов вузов России в рамках грантового конкурса "Помоги маме учиться".

В 2026 году в Университете сервиса решили идти дальше в развитии темы поддержки студенческих семей. В Т-корпусе на ул. Гидростроевской до конца года будет создано пространство для кратковременного пребывания детей и комната для матери и ребенка на площади более 250 кв. м.

Особую значимость проекту придает тот факт, что период с 2025 по 2035 год объявлен в Самарской области Десятилетием многодетной семьи.

"Основная задача — крепкая семья и традиционные семейные ценности", — подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев, и создание комфортных условий для студентов с детьми становится реальным шагом в достижении этой цели.

"Поддержка студенческих семей — это не просто социальная миссия, а стратегическая инвестиция в кадровый потенциал региона. Опираясь на приоритеты Десятилетия многодетной семьи, объявленного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, мы создаем среду, где молодые родители могут спокойно учиться и развиваться. Новое пространство в Университете сервиса — яркий пример такого подхода: здесь забота о детях объединяется с возможностями для развития инженерного мышления и технического творчества с самого раннего возраста", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В новом пространстве в корпусе на Гидростроевской молодежь и дети Тольятти будут учиться, отдыхать и проводить время с пользой: создавать и реализовывать свои творческие проекты и мероприятия.

"Создание на территории нашего вуза-партнера возможностей и дополнительной поддержки для молодых студенческих семей, строительство новых современных пространств для детей — важная и многозадачная работа, результаты которой невозможно переоценить. Это — инвестиция в будущее, мощный стимул для удержания в регионе молодежи, развития демографии и высшего образования", — отметил Артем Манюхин, руководитель направления по работе с молодежью АО "АвтоВАЗ".

Главной частью проекта Поволжского государственного университета сервиса станет трансформируемый "Большой зал для инженерного творчества" на 100 посадочных мест. Здесь будут проводиться групповые занятия и мероприятия инженерной и творческой направленности для молодых семей и детей различного возраста.