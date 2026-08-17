На 13 перекрестках Самары нанесут разметку "вафельница"

В Самаре на 13 перекрестках ключевых дорог регионального значения стартовало нанесение разметки 1.26, известной как "вафельница". Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", основная цель которого — повысить комфорт и безопасность дорожного движения.

Разметка 1.26 уже появилась на дублере улицы Ново-Садовой в районе Дворца культуры "Современник". В ближайшее время нанесение желтых диагональных линий запланировано еще на шести перекрестках Московского шоссе:

Московское шоссе / пр. Масленникова;

Московское шоссе / ул. Революционная;

Московское шоссе / дублёр (ул. Революционная);

Московское шоссе / ул. Врубеля (4-й проезд);

Московское шоссе / 4-й квартал;

Московское шоссе / ул. Советской Армии.

Общее количество адресов, включенных в план мероприятий для реализации в 2026-27 годах, составляет 13.

Участки дорог для нанесения "вафельницы" определены на основании комплексного анализа интенсивности движения, который проведен специалистами министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области на основе данных Интеллектуальной транспортной системы. Специалисты выбрали те участки, где в часы пик фиксируется наибольшее скопление автотранспорта, регулярно возникают заторы и происходит "запирание" перекрестков, когда одни водители выезжают на пересечение, а другие лишаются возможности проехать даже на зеленый сигнал.

Применение разметки 1.26 регламентирует правила проезда перекрестков. Она запрещает выезд на пересечение проезжих частей, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Исключением являются случаи совершения поворота налево или направо, когда остановка требуется для пропуска встречного транспорта или пешеходов.

Ключевое требование — водитель имеет право выехать на перекресток при условии, что он покинет его до смены сигналов светофора. При наличии затора за перекрестком необходимо остановиться перед стоп-линией, даже при разрешающем сигнале светофора.