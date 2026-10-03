В Челно-Вершинском районе ночью иномарка перевернулась в кювет, пострадали два человека

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В субботу, 3 октября, в 00:15 на 21 км дороги "Челно-Вершины — Шламка — Нурлат" 21-летний водитель на Chery Tiggo 7 Pro Max не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где машина опрокинулась.

Фото: ГУ МВД по Самарской области