На "пугачевской" трассе под Самарой погиб водитель "Газели", въехавшей в МАЗ

В Волжском районе в четверг, 1 октября, в 16:30 на 33 км дороги Р-229 "Пугачев - Энгельс - Волгоград" произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
34-летний водитель автомобиля "Газель" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с МАЗом с полуприцепом.
Шофер из "Газели" погиб на месте ДТП до приезда "скорой".
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...