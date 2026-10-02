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На "пугачевской" трассе под Самарой погиб водитель "Газели", въехавшей в МАЗ

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе в четверг, 1 октября, в 16:30 на 33 км дороги Р-229 "Пугачев - Энгельс - Волгоград" произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

34-летний водитель автомобиля "Газель" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с МАЗом с полуприцепом. 

Шофер из "Газели" погиб на месте ДТП до приезда "скорой". 

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