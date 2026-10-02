На "пугачевской" трассе под Самарой погиб водитель "Газели", въехавшей в МАЗ

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В Волжском районе в четверг, 1 октября, в 16:30 на 33 км дороги Р-229 "Пугачев - Энгельс - Волгоград" произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области