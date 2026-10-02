В Жигулевске ребенок упал в открытый колодезный люк

В Жигулевске девочка пострадала из‑за открытого люка; коммунальщиков обязали выплатить компенсацию морального вреда ребенку, сообщает прокуратура Самарской области.
Инцидент произошел в Майском переулке, в районе пляжа: во время прогулки с мамой девочка наступила в снег, под которым оказался открытый колодезный люк. Ситуация могла привести к серьезным последствиям, однако обошлось без тяжелых травм.
Проверка прокуратуры Жигулевска показала, что причиной происшествия стала халатность ответственных служб: "В ходе проверки установлено, что происшествие стало следствием ненадлежащего содержания объекта коммунальной инфраструктуры: колодец находился в неисправном состоянии, меры по устранению угрозы не принимались", - уточняют в надзорном ведомстве.
Чтобы защитить права несовершеннолетней, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства были удовлетворены: суд постановил взыскать с ответственной организации в пользу ребенка 40 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон