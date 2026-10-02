В Жигулевске ребенок упал в открытый колодезный люк

В Жигулевске девочка пострадала из‑за открытого люка; коммунальщиков обязали выплатить компенсацию морального вреда ребенку, сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел в Майском переулке, в районе пляжа: во время прогулки с мамой девочка наступила в снег, под которым оказался открытый колодезный люк. Ситуация могла привести к серьезным последствиям, однако обошлось без тяжелых травм.

Проверка прокуратуры Жигулевска показала, что причиной происшествия стала халатность ответственных служб: "В ходе проверки установлено, что происшествие стало следствием ненадлежащего содержания объекта коммунальной инфраструктуры: колодец находился в неисправном состоянии, меры по устранению угрозы не принимались", - уточняют в надзорном ведомстве.

Чтобы защитить права несовершеннолетней, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства были удовлетворены: суд постановил взыскать с ответственной организации в пользу ребенка 40 тыс. рублей.