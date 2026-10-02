Жительница Шигонского района взяла в кредит 12 тыс. рублей, но притворилась обманутой мошенниками

В Шигонском районе осудили местную жительницу за ложный донос: она взяла микрозайм, но в полиции заявила, что кредит не оформляла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В мае в полицию Шигонского района обратилась 29-летняя женщина. Она заявила, что неизвестный якобы использовал ее персональные данные для оформления займа в микрофинансовой организации на сумму более 12 тыс. рублей.
В ходе проверки полиция изучила выписку по банковскому счету заявительницы, другие финансовые документы, а также сведения, полученные из микрофинансовой организации. В представленных документах полицейские обнаружили несоответствия с пояснениями женщины. При дополнительном опросе она призналась, что самостоятельно оформила микрозайм дистанционно через Интернет, а полученные на банковскую карту деньги потратила на личные нужды.
После получения требования о погашении задолженности женщина решила скрыть от родственников факт оформления займа и сообщила в полицию о вымышленном преступлении.
На нее возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Суд приговорил женщину к 2 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...