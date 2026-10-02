Жительница Шигонского района взяла в кредит 12 тыс. рублей, но притворилась обманутой мошенниками

В Шигонском районе осудили местную жительницу за ложный донос: она взяла микрозайм, но в полиции заявила, что кредит не оформляла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В мае в полицию Шигонского района обратилась 29-летняя женщина. Она заявила, что неизвестный якобы использовал ее персональные данные для оформления займа в микрофинансовой организации на сумму более 12 тыс. рублей.

В ходе проверки полиция изучила выписку по банковскому счету заявительницы, другие финансовые документы, а также сведения, полученные из микрофинансовой организации. В представленных документах полицейские обнаружили несоответствия с пояснениями женщины. При дополнительном опросе она призналась, что самостоятельно оформила микрозайм дистанционно через Интернет, а полученные на банковскую карту деньги потратила на личные нужды.

После получения требования о погашении задолженности женщина решила скрыть от родственников факт оформления займа и сообщила в полицию о вымышленном преступлении.

На нее возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Суд приговорил женщину к 2 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.