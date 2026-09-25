Анализ ДНК и кровь на ботинках: новые детали дела об убийстве экс-мэра Самары

В четверг, 24 сентября, в областном суде продолжалось рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летней Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бабушки и деда — экс-мэра Самары. Следствие перешло к стадии изучения материалов дела.

В суде было озвучено, что при осмотре места преступления было изъято множество мелких частиц человеческой плоти. Они были на стенах одной из комнат, на двери, мебели, на стремянке и даже на потолке. По выводам биологической экспертизы у них мужская принадлежность. А сравнительный анализ ДНК из частиц и потерпевшей Людмилы Тарховой показал, что с вероятностью 99,9% эти частицы происходят от тела Виктора Тархова.

Видимо, частицы плоти на потолке и стенах свидетельствуют о том, что замороженное тело было расчленено с помощью электропилы, так что брызги разлетелись по помещению.

Кроме этого, в квартире, где проживала обвиняемая, была найдена обувь, на подошве которой имелась аналогичная частица и следы крови.

В этой же квартире следователи обнаружили записи, выполненные рукой Екатерины. В них описывались сценарии ритуалов неизвестного культа, с использованием свечей, соли, куклы вуду и тексты заклинаний. В них обвиняемая выражала свои желания. "Хочу, чтоб Натэлла и все семейство Метревели были здоровы и дожили до глубокой старости. Хочу назвать свою дочку Натэллой. Хочу жить с сыном за границей и иметь свою семью. Хочу, чтоб Виталик любил меня всегда. Пусть Саша отдаст семь миллионов рублей, чтоб мы уехали с Виталиком. Хочу, чтоб Наталья вернула 12 миллионов. Хочу, чтоб дед делал все, что я скажу". И тому подобное.

В деле находится изображение куклы вуду: она сделана из желтой ткани, руки у нее связаны черной ниткой, в голову воткнуты пять игл, а на лице — фотография бабушки Натальи Ивановны. Данный экзотичный предмет — говорящее опровержение словам обвиняемой о том, будто она не хотела убивать ни деда, ни бабушку.

В уголовном деле следствием запечатлена СМС-переписка Катерины и Людмилы, полная упреков и откровенного хамства. "Мой сын, всегда, увидев тебя, будет кричать: Воровка! Воровка!". Подобные оскорбительные угрозы подсудимая посылала и деду, дескать, его внук будет мочиться на его могилу.

Распри насчет воровства, по всей видимости, начались после того, как Людмила в 2014 году уговорила дочь подписать договор продажи ее квартиры на самарской набережной стоимостью около 15 млн рублей. В результате девушка осталась без жилья, а деньги за квартиру мать якобы присвоила.

Виталик - это, возможно, участник обнального ОПС Александра Юшина, с которым она познакомилась в Ленинском суде при рассмотрении дела ее матери. В это время в соседнем зале за решеткой сидели Юшин и двое его подельников, в том числе и Виталий Лукин. По непроверенным данным, Екатерина возила ему передачи в следственный изолятор.

Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, а позже она признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Нателлу (Светлану) Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск. Кроме того, под суд подпала еще одна предполагаемая подельница Екатерины Тарховой - Таисия Киселева (мать Нателлы Метревели).