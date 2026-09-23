Осужденному за фальсификацию дела следователю изменили наказание

Самарский областной суд ужесточил приговор Ирине Учваткиной. Ее уличили в фальсификации материалов расследования.
Напомним, речь идет про Ирину Учваткину. Как ранее сообщали представители суда, предполагалось, что случилось примерно следующее. Женщина работала в должности старшего следователя отдела полиции № 23 Управления МВД России по городу Тольятти. Она расследовала уголовное дело о тяжком преступлении и решила сфальсифицировать доказательства. Сотрудница полиции внесла ложные сведения в заключение эксперта комплексной бухгалтерской и финансово-аналитической судебной экспертизы. После фальсификации документа следователь добавила его в материалы уголовного дела в качестве доказательства.
Суд изначально признал Учваткину виновной по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). Женщину приговорили к трем годам колонии общего режима с двухлетним запретом на службу в правоохранительных органах. Вместе с тем ей предоставили отсрочку до момента достижения ее ребенком возраста 14 лет. Прокуратура приговор обжаловала.
По данным на 23 сентября, Самарский областной суд ужесточил наказание. Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда, женщину дополнительно лишили специального звания.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
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