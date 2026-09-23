Осужденному за фальсификацию дела следователю изменили наказание

Самарский областной суд ужесточил приговор Ирине Учваткиной. Ее уличили в фальсификации материалов расследования.

Напомним, речь идет про Ирину Учваткину. Как ранее сообщали представители суда, предполагалось, что случилось примерно следующее. Женщина работала в должности старшего следователя отдела полиции № 23 Управления МВД России по городу Тольятти. Она расследовала уголовное дело о тяжком преступлении и решила сфальсифицировать доказательства. Сотрудница полиции внесла ложные сведения в заключение эксперта комплексной бухгалтерской и финансово-аналитической судебной экспертизы. После фальсификации документа следователь добавила его в материалы уголовного дела в качестве доказательства.

Суд изначально признал Учваткину виновной по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). Женщину приговорили к трем годам колонии общего режима с двухлетним запретом на службу в правоохранительных органах. Вместе с тем ей предоставили отсрочку до момента достижения ее ребенком возраста 14 лет. Прокуратура приговор обжаловала.

По данным на 23 сентября, Самарский областной суд ужесточил наказание. Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда, женщину дополнительно лишили специального звания.