Суд рассматривает громкое дело о мошенничестве по проекту "Оздоровление Волги"

Суд Кировского района Самары рассматривает уголовное дело о хищениях на нацпроекте "Оздоровление Волги". Провал нацпроекта вызывал возмущение представителей федеральных властей.

Напомним, об уголовном деле стало известно в 2024 году. Тогда сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Самарской получили интересные данные: мол, кто-то из руководства ООО "Самарская тепловая компания" похищает бюджетные деньги, выделенные на реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" (входит в состав национального проекта "Экология").

В рамках проекта был заключен муниципальный контракт № 88-МК от 02.10.2019 между МП г. о. Самара "Самараводоканал" и ООО "Самарская тепловая компания" на выполнение работ по объекту "Реконструкция обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. Станция УФ системы обеззараживания".

По версии следствия, сотрудники "Самарской тепловой компании", зная, что в соответствии с проектной документацией необходимо применить затворы щитовые, рамы и щиты шандоров производства ООО ТД "ЛИТ", приобрели и смонтировали оборудование производства ООО ТПК "ТехАльянс". Но качество его было существенно ниже. Стоило оборудование порядка 60 млн рублей. Дальше работники предоставили в МП г. о. Самара "Самараводоканал" акты выполненных работ, содержащие сведения о закупке оборудования у ТД "ЛИТ" общей стоимостью порядка 131 млн рублей. Эту сумму посчитали ущербом, причиненным "Самараводоканалу".

6 марта 2024 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело п ч.4 ст. 159 УК России "Мошенничество" в отношении неустановленных лиц из числа руководителей "Самарской тепловой компании". В сентябре 2025 г. подозреваемых отправили под суд. Рассматривает дело судья Кировского районного суда Яна Кудряшова.

В рамках рассмотрения уголовного дела в суде назначена повторная экспертиза оборудования в ООО "Экспертное бюро Чернышова".

По данным Волга Ньюс, согласно результатам экспертизы, оборудование, смонтированное на объекте, оказалось полностью идентичным тому, что было предусмотрено контрактом, и признается аналогом. По данным стороны обвинения, экспертиза полностью противоречит исследованию, проведенному в рамках ОРД, экспертизе, проведенной во время следствия, а также экспертизе, проведенной в рамках арбитражного разбирательства, где МП г. о. Самара "Самараводоканал" обратилось с иском к ООО "Самарская тепловая компания".

На экспертизу, выполненную ООО "Экспертное бюро Чернышова" экспертом Киреевым Д. В., подготовлена рецензия, в которой говорится о значительном количестве нарушений, допущенных экспертом.

Следующее заседание суда пройдет 14 сентября 2026 г. в Кировском районном суде Самары. Там планируется допрос эксперта, который проводил судебную экспертизу.

Ранее к работам по нацпроекту "Оздоровление Волги" в Самарской области возникли серьезные вопросы, в том числе на уровне Госдумы. В частности, депутат Госдумы Жанна Рябцева обратила внимание на нарушения.