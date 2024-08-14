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Преступления Происшествия

В Самарской области ФСБ и МВД вскрыли хищение 70 млн руб. на "Оздоровлении Волги"

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации проекта "Оздоровление Волги" (входит в национальный проект "Экология"). Исчезнуть могли 70 млн рублей.

"По предварительной версии, был заключен муниципальный контракт 88-МК от 2 октября 2019 г. между муниципальным предприятием "Самараводоканал" и ООО "Самарская тепловая компания" на выполнение работ по объекту "Реконструкция системы обеззараживания  очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара". Станция УФ обеззараживания". Сотрудники ООО "Самарская тепловая компания" знали, что нужно приобрести согласно проектной документации затворы щитовые, рамы и щиты шандоров ООО ТД "ЛИТ". Но закупили и смонтировали оборудование ООО ТПК "ТехАльянс", качество которого ниже, стоимостью около 60 млн руб.", — сообщил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Дальше представителям "Самараводоканала" и вовсе предоставили документы о закупке оборудования на 131 млн рублей. По итогу бюджету причинен ущерб на 70 млн рублей.

Аферу вскрыли сотрудники УФСБ по Самарской области. По оперативным материалам в ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предполагается, что фигурантами могут стать представители руководства ООО "Самарская тепловая компания".

Интересно, что сегодня же "Российская газета" сообщила, что депутаты назвали проваленным федеральный проект "Оздоровление Волги", который заканчивается в этом году. Проверка показала, что из около 100 водоочистных сооружений, которые должны начать работать на полную мощность до конца года, только шесть соответствуют нормативам.

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