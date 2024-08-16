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Общество

"Изгадят десять": депутат Госдумы Жанна Рябцева прокомментировала публикацию Волга Ньюс об афере с "Оздоровлением Волги"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат от "Единой России" Государственной думы ФС РФ Жанна Рябцева поделилась публикацией сайта Волга Ньюс в своем телеграм-канале. Речь в материале идет о предполагаемом хищении 70 млн рублей при реализации проекта "Оздоровление Волги" (нацпроект "Экология").

Напомним, в 63 регионе был заключен контракт от 2 октября 2019 г. между муниципальным предприятием "Самараводоканал" и ООО "Самарская тепловая компания" на выполнение работ по объекту "Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. Станция УФ обеззараживания".

По предварительным данным, сотрудники ООО "Самарская тепловая компания" знали, что, согласно проектной документации, нужно приобрести затворы щитовые, рамы и щиты шандоров ООО ТД "ЛИТ". Но закупили и смонтировали оборудование ООО ТПК "ТехАльянс", качество которого ниже, стоимостью около 60 млн рублей". Ущерб мог составить 70 млн рублей. В полиции по материалам ФСБ возбудили дело о мошенничестве.

"Главная опасность хищений и коррупции в том, что украв на миллион — изгадят на десять. Просто для понимания, по объекту "Реконструкция системы обеззараживания  очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара, станция УФ обеззараживания" стоимость контракта 740 млн (семьсот сорок миллионов) рублей", — прокомментировала Жанна Рябцева.

Она также анонсировала очередное заседание в рамках созданного правительством России инцидента "Очистные сооружения" под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева.

"Буду участвовать в нем по ВКС. Знаю, что многие этим крайне недовольны. Но им придется с этим жить", — сообщила Жанна Рябцева.

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