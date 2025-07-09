Участник "Школы героев" встретился с подростками в лагере "Волжский Артек"

В детском оздоровительном лагере "Волжский Артек" прошла встреча подростков с участником специальной военной операции Артемом Пащуком. В формате открытого диалога ветеран поделился с ребятами своим опытом, рассказал о фронтовых испытаниях и трудностях возвращения к мирной жизни.
Артем Пащук ушел на фронт в первые дни СВО, был ранен под Авдеевкой, а после госпиталя продолжил служить стране уже в гражданской жизни. Сегодня он — участник второго потока "Школы героев". Проект инициирован губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской программы "Время героев".
"В Школу героев я пришел за новыми знаниями. Мир не останавливается, и после увольнения с военной службы я хочу быть полезным России и Самарской области", — отметил Артем Пащук.
Сейчас ветеран помогает бывшим сослуживцам решать бытовые и бюрократические вопросы, оказывает психологическую поддержку, а встречи с подростками стали для него еще одним важным направлением работы.
"Когда разговариваешь с человеком, который сам все видел и пережил, — это совсем другое. В интернете много неправды, а здесь можно узнать правду из первых уст", — поделился впечатлениями участник встречи Алексей Герасимов.
По словам Дарьи Новиковой, заместителя директора лагеря, такие встречи всегда вызывают живой отклик у детей.
"Ребята активно задают вопросы, возникает настоящий диалог. Мы также сотрудничаем с патриотическими организациями, отправляем рисунки и поделки детей, чтобы поддержать тех, кто защищает нашу страну", — рассказала Дарья Новикова.
Подобные мероприятия укрепляют связь между поколениями, помогают молодежи осознать ценности долга, чести и любви к Родине.
Последние комментарии
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