В центре Самары ограничат движение для ремонта водопровода

В пятницу, 11 июля, в центре Самары ограничат движение для ремонта на водопроводе, который проводит "СКС". Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Из-за ремонта в районе дома № 16 с 10:00 11 июля до окончания работ ограничат движение на проезжей части по ул. Водников, от ул. Кутякова до ул. Крупской.
Общественный транспорт будет ходить по скорректированным схемам:
— троллейбус № 6 будет следовать до площади Революции;
— автобусы № 5, 17, 32, 36, 86, 90, 48д, 85 в направлении из города поедут по ул. Алексея Толстого — ул. Кутякова — ул. Водников и далее по своему маршруту;
— автобусы № 5, 17, 32, 36, 86, 90, 48д, 85 по направлению в город поедут по ул. Засекина — ул. Степана Разина — далее по своему маршруту.
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Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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