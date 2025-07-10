В центре Самары ограничат движение для ремонта водопровода

В пятницу, 11 июля, в центре Самары ограничат движение для ремонта на водопроводе, который проводит "СКС". Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Из-за ремонта в районе дома № 16 с 10:00 11 июля до окончания работ ограничат движение на проезжей части по ул. Водников, от ул. Кутякова до ул. Крупской.

Общественный транспорт будет ходить по скорректированным схемам:

— троллейбус № 6 будет следовать до площади Революции;

— автобусы № 5, 17, 32, 36, 86, 90, 48д, 85 в направлении из города поедут по ул. Алексея Толстого — ул. Кутякова — ул. Водников и далее по своему маршруту;

— автобусы № 5, 17, 32, 36, 86, 90, 48д, 85 по направлению в город поедут по ул. Засекина — ул. Степана Разина — далее по своему маршруту.