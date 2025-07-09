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Образование Общество

Лучшие студенты ПФО на "Студлидере-2025" в Самаре

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 по 13 июля в Самаре пройдет окружной этап Всероссийского конкурса "Студенческий лидер-2025" в Приволжском федеральном округе.

Конкурс проводится с 2003 г. и нацелен на выявление и поддержку заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией государственной молодежной политики в студенческой среде и транслировать профсоюзную идеологию. Предыдущий "Студенческий лидер" в Самаре был организован в 2011 году.

В окружном этапе конкурса примут участие 100 представителей из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской  областей, Пермского края, Чувашской Республики, а также Башкортостана, Мордовии, Марий Эл и Татарстана.

На площадке Самарского государственного технического университета конкурсантам ПФО предложат восемь заданий по направлениям "Автопортрет", "2 к 1", "Правовое ориентирование. Профтест", "Блиц", "Проектирование", "Управленческий поединок", "Информационная работа" и "Мастер-класс".

Молодые люди должны проявить свои лидерские качества, продемонстрировать опыт работы в молодежных организациях, знание законодательства РФ в сфере образования и профсоюзной деятельности, умение выявлять и решать актуальные проблемы и многое другое. Среди лучших активистов Приволжского федерального округа в студенческой среде  будут определены победители для участия в "Студлидере" всероссийского уровня.

Также в рамках мероприятия выберут лучшие работы, поданные на I окружной конкурс видеороликов "Профсоюз - это по любви!"

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