"Ростелеком" провел профориентационное мероприятие в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Более 700 студентов познакомились с технологиями компании, узнали о востребованных профессиях в телекоммуникационной отрасли и возможностях профессионального развития.

В образовательной части эксперты "Ростелекома" рассказали, как создаются и внедряются цифровые продукты и какие знания и навыки необходимы для работы в телекоммуникационной отрасли. Среди технических компетенций требуется понимание принципов построения сетей связи, работы волоконно-оптических линий, коммутаторов и усилительных пунктов. Не менее важно уметь работать и общаться в команде.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"ПГУТИ — наш давний партнер. Университет дает бизнесу возможность познакомиться с будущими специалистами, а оператор помогает студентам понять требования работодателя и оценить карьерные возможности. Такие встречи позволяют молодежи больше узнать о работе в "Ростелекоме" и представить свое профессиональное будущее в компании. Мы создаем цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства, и молодые специалисты могут внести непосредственный вклад в развитие этих технологий".

Анна Лунева, директор департамента управления брендом работодателя ПАО "Ростелеком":

"В "Ростелекоме" востребованы специалисты самых разных профилей — от инженеров, проектирующих магистральные линии связи, до разработчиков решений на основе искусственного интеллекта. Мы заинтересованы в талантливых выпускниках и помогаем им знакомиться с реальными задачами отрасли еще во время учебы. Для этого проводим "Дни Ростелекома" и развиваем в колледжах образовательный проект "Базовая станция".

Одной из востребованных площадок мероприятия стала карьерная гостиная. HR-специалисты компании рассказали ребятам о вакансиях и карьерных возможностях, помогли им подготовить резюме и провели пробные интервью. Кроме того, учащиеся могли подать заявки на участие в программах "Ростелекома": оплачиваемой стажировке "Твоя первая" и проекте по развитию навыков "Цифровая практика".

Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики:

"День "Ростелекома" в ПГУТИ — наглядный пример того, как стратегическое партнерство университета и компании превращается в реальные возможности для студентов. Мы объединяем усилия в подготовке востребованных специалистов, развитии образовательных программ и формировании кадрового потенциала отрасли. Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше укрепляться, открывая новые перспективы как для молодых специалистов, так и для телекоммуникационной отрасли в целом".

В развлекательной зоне студенты могли сфотографироваться в ИИ-фотобудке, сыграть в "Кнопочный бой", гигантскую "Дженгу", аэрохоккей и "Мемо" на интерактивной тач-панели.